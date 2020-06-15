　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

出生6週男嬰被愛犬活活咬死　他目睹傷心報警：全身都是咬痕...

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼比利時瑪連萊犬,Belgian Malinois,比利時牧羊犬。（圖／達志影像／示意圖）

▲警方正在調查比利時瑪連萊犬為何犯案。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國南達科他州近來傳出嬰兒被家犬活活咬死事件，一名僅出生6周大的男嬰被人發現全身佈滿咬痕、性命垂危，可惜送醫後仍不治身亡，警方目前正在調查那家人所養的比利時瑪連萊犬(Belgian Malinois)為何會突然攻擊嬰兒。

《美聯社》報導，明尼哈哈郡(Minnehaha County)警局表示，事件11日下午5時40分發生在距離蘇瀑市(Sioux Falls)約24公里處的哈特福特市(Hartford)，民眾發現出生6周大的男嬰慘遭家犬咬傷後立即報案，警方雖然立即派出救援直升機將男嬰送到醫院治療，然而對方後來仍不幸身亡。

警長切格斯克(Zachary Cegelske)表示，這起令人遺憾的事件對家屬以及鄰里都造成重大打擊，他們目前正在對事發原因進行調查。

涉案家犬目前被蘇瀑市動保單位暫時收留，負責人哈特森(Milo Hartson)表示，「任何動物都會咬人，大多數貓狗是出於恐懼才會咬人，他們只是害怕所處環境發生了什麼事，沒有任何人能預測動物何時會咬人，這只是這些動物的其中一項特質，飼主們只能常常保持警覺」。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
黃捷：鳳字沒那麼好寫！　清捷隊35字回應曝「最新連署數字」
台南淫師要女學生脫衣…鹹濕對話曝！　遭起底還跟少女搞3P
快訊／台灣新冠肺炎增2確診　打破13天+0紀錄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

睡夢中蟑螂爬進右耳道！　4歲女童耳朵狂痛1個月...網驚：沒產卵吧

公園健身器材自己動起來　「詭異晃動31秒」25萬人目睹嚇壞：鬧鬼啦！

發現7歲兒不是親生！衰男氣到離婚　爸媽卻反對：你也不是我們生的

熱水器突然爆炸！爸媽幫17個月嬰兒洗澡　3人全身95%嚴重燙傷

懷疑人妻和住持外遇！綠帽夫叫14歲女兒偷窺　目睹小房間激情「雙修」

北韓狂罵南韓！　連「平壤冷麵主廚」也開嗆：官員吃麵很狡猾

20例疑「夜生活」群聚感染！東京新增48確診...政府應戰第2波疫情

調查：僅3國相信美國抗疫贏過中國　台灣「87%滿意度」全球最幸福之一

以色列宣布新建屯墾定居點　豪砸6800萬命名「川普高地」！

土耳其東部規模5.5地震再襲！　震感強烈

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

北韓狂罵南韓！　連「平壤冷麵主廚」也開嗆：官員吃麵很狡猾

20例疑「夜生活」群聚感染！東京新增48確診...政府應戰第2波疫情

調查：僅3國相信美國抗疫贏過中國　台灣「87%滿意度」全球最幸福之一

以色列宣布新建屯墾定居點　豪砸6800萬命名「川普高地」！

土耳其東部規模5.5地震再襲！　震感強烈

出生6週男嬰被愛犬活活咬死　他目睹傷心報警：全身都是咬痕...

北韓連日開轟！　文在寅首度回應：和金正恩的約定不走回頭路

印尼男想恩愛卻不舉！　惱羞拿刀砍嬌妻、反咬老婆有小王

換250張皮！京阿尼縱火犯燒死36人　政府卻要埋單「2億天價醫藥費」

普丁嗆爆川普！大讚「俄國防疫比較好」：美國缺乏強力領導

「車是我開的」飛車衝進騎樓撞死人　肇逃女疑點多遭收押禁見

北韓狂罵南韓！　連「平壤冷麵主廚」也開嗆：官員吃麵很狡猾

遠見／30年老建築　變身森林圖書館

12吋MacBook傳將成首款ARM架構處理器Mac！最快2021年亮相

《如懿傳》辛芷蕾被封「魅惑版宋慧喬」　曝古裝打鬥戲最難拍：惡夢啊！

新北第一豪轉手「落漆」賠2674萬　房仲曝不賣年增百萬隱形成本

《東成西就》重新上映倒數4天！加碼「粵語版」原音呈現

20例疑「夜生活」群聚感染！東京新增48確診...政府應戰第2波疫情

為妳一人而學！部東醫院收治瘖啞病患　連保全都會簡易手語

「吞口水」嗆到是失能前兆！他起初不在意…2個月後確診鼻咽癌 醫勸別輕視

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

國際熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

陰謀論瘋傳：下周世界末日！

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

金與正揚言動武　南韓：情況十分嚴重

越南漁船遭陸海警船劫持　損失達64萬元

7歲兒非親生　爸媽告訴他：你也不是

難怪會生氣！傳單驚見「李雪主赤裸拍AV」

俄清純農家女虐殺2男　先姦後殺

27歲非裔男驗屍結果出爐：死因列凶殺

川普16秒走下坡影瘋傳　怒推文：坡太滑！

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

非裔生前畫面曝光：今天我女兒生日

更多熱門

相關新聞

非裔生前畫面曝光：今天我女兒生日

非裔生前畫面曝光：今天我女兒生日

美國亞特蘭大的27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）於12日遭警察開槍射死，再度引爆社會怒火。外媒根據各方影片還原死者生前的最後畫面。布魯克斯一開始與警方和平交談，還提到當天是女兒的生日，所以才會喝酒慶祝，未料遭到上銬時，一切瞬間變調，他因拒捕與警員發生激烈衝突，最後遭開槍擊斃。

川普嗆中國持續違背諾言！

川普嗆中國持續違背諾言！

宣告川普大選出局太早！關鍵在川粉

宣告川普大選出局太早！關鍵在川粉

報告揭北韓核彈頭增加　9國持續角力

報告揭北韓核彈頭增加　9國持續角力

女工跌進葵花籽桶　掙扎仍遭活埋死

女工跌進葵花籽桶　掙扎仍遭活埋死

關鍵字：

Belgian Malinois男嬰南達科他州Minnehaha County寵物北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

新冠肺炎再增2確診　全是境外移入

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

即／竹南科死亡車禍　騎士噴飛20公尺亡

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士噴飛空中狂轉圈墜地亡

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面