不登新聞也OK！臉書拒「分享廣告收入」　斥：被迫補貼競爭對手

▲臉書反對ACCC「分享廣告收入」的決議。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

社交媒體臉書（Facebook）日前拒絕了澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）的提議表示，他們並不需要透過新聞來開展業務，更否決了「分享廣告收入」一事，而谷歌（Google）同樣也拒絕向新聞內容付費。臉書更表示，他們的主要服務內容是在維繫家人與朋友的關係，因此即便平台上完全沒有新聞，也不會對業務有重大影響。

據《衛報》報導，澳洲競爭及消費者委員會主要的任務在於制定公平競爭的強制性行為準則，因此對臉書和谷歌提出了「分享廣告收入」的決議，然而卻被對方拒絕。臉書表示，自己與新聞媒體業之間存在著「健康競爭」，這個決議特別點名了他們和谷歌，根本就不公平。

臉書還表示，他們的平台可能再也不會刊登任何新聞，且這對他們的業務並不會造成任何重大的影響，因為他們的服務「優先考慮來自朋友和家人的內容」，從2018年1月改變演算法後，新聞等頁面的曝光度就已大幅減少。

▲臉書認為，只點名他們和Google兩家私人公司，並不公平。（示意圖／達志影像／美聯社）

臉書解釋，「即便與新聞內容的互動減少了，但過去兩年，收入仍有所增加，這表明新聞內容對我們的用戶而言，是可以輕易被其他內容所替代的，且新聞不能為我們的業務帶來可觀的長期價值」，就算澳洲的臉書上沒有新聞內容，對收入的影響理應不會太大。

臉書認為，「期望透過兩家私人公司──臉書和谷歌，全權負責支持公益並解決澳洲媒體業面臨的挑戰，這既不健康也不可持續」，他們與新聞媒體業存在著健康的競爭關係，而廣告收入也是其中競爭的項目之一。

因此臉書更表示，這種「分享廣告收入」的提議，根本是被迫他們「補貼競爭對手」並「扭曲廣告市場」，進而還會導致價格上漲。不過即便如此，臉書仍表示將會致力於支持澳洲新聞，且已投資了新聞媒體業。