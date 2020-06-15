調查：僅3國相信美國抗疫贏過中國　台灣「87%滿意度」全球最幸福之一

▲美國總統川普面臨嚴峻疫情。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

德國民調公司與民主聯盟基金會進行一項調查，結果發現在53個國家之中，僅有3國認為美國抗疫舉措比中國好；這3國分別為台灣、美國與南韓。另外調查發現，台灣有87%受訪者對於政府的防疫感到滿意。

《衛報》報導，這項調查由德國民調公司「達利亞研究」（Dalia Research）與由北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）所帶領的民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）進行，詢問53個國家的12萬名民眾，結果顯現受訪者對於美國的領導力相當失望。

調查發現，全球僅三分之一人口認為美國應對新冠肺炎疫情良好，相較之下，超過60%受訪者說中國表現不錯。僅台灣、美國與南韓3國的民眾相信美國在抗疫方面勝過中國。

▲美國的抗疫措施普遍並不受到認可。（圖／達志影像／美聯社）



調查還指出，希臘（89%）、台灣（87%）、愛爾蘭（87%）、南韓（86%）、澳洲（86%）與丹麥（86%）成為全球最幸福的國家之一，民眾相當滿意政府控制疫情的表現。排名吊車尾的則為巴西、法國、義大利、美國與英國。

對比半數民眾認為美國帶來負面影響，只有三分之一歐洲民眾相信美方是全球民主的正面力量，也可見總統川普（Donald Trump）在全球並不受到歡迎。

曾任丹麥前首相的拉斯穆森表示，新冠肺炎也是民主的「試金石」，民主依舊存於全球民眾的心中，但這項調查強調公民與政府的疏離，「這應該用來警示民主的領導人，人民想在疫情之後擁有更多的民主與自由。」

此次進行調查的民主聯盟基金會將於18至19日召開「2020哥本哈根民主高峰會」，總統蔡英文19日將以視訊方式出席。另外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國前國務卿凱瑞（John Kerry）、香港民主運動人士黃之鋒等人也將參與。

►蔡英文19日於「哥本哈根民主峰會」發表演說 蓬佩奧也同台

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