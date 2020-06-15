【黃寶慧】慧眼看天下／川普稱示威民眾故意跌倒　吳子嘉：嚴重歪曲事實，只為鞏固選情

新聞節目中心／綜合報導

非裔人士佛洛伊德之死，引爆美國半世紀以來最大規模的示威動亂，面對群情激憤的民眾，川普總統所發表的許多聲明，都讓外界質疑他是在提油救火。包括先前紐約水牛城一名75歲男子古奇諾，在參加抗議時被鎮暴警察推倒，造成他頭部撞地流血，怵目驚心的畫面在網路上再度引發執法過當的質疑，川普卻發文說，這名抗議男子是來自極左組織反法西斯的內奸，還指他「被推的很輕，摔倒時卻刻意變嚴重」。美麗島電子報董事長吳子嘉就在《慧眼看天下》節目中表示，他認為川普這是非常嚴重的歪曲事實，而背後原因，也都是為了選舉。

吳子嘉指出，上一次非裔人士投票給川普的比例約只有8%，而川普的票倉大都是屬於白人區，因此外界普遍認為，川普總統現在是在靠炒作種族議題，來穩住自己的基本盤。儘管根據CNN民調，拜登目前領先川普總統14個百分點，雙方看似差距極大，淡江戰研所李大中教授卻在《慧眼看天下》節目中透露，這一切都言之過早，因為川普的支持者投票意願向來比較高，同時川普一直都保有約40%的支持度，這表示只要他可以成功守住基本盤，未來5個月之中，是很有可能翻盤的。

而川普除了要面對來自民主黨的質疑和砲火，現在還要擔心同黨黨員的倒戈，包括前總統小布希、聯邦參議員羅穆尼，都公開表示不支持川普連任，其中前國務卿鮑爾更跳出來，抨擊川普想用軍事武力處理反種族示威，直接表明他要把票投給拜登。重量級共和黨大老紛紛倒戈，11月的大選，川普真的要和白宮寶座說再見了嗎？吳子嘉分析，前總統小布希雖然跳出來，表示自己不支持川普針對種族議題的處理方式，但這其中牽扯到太多布希家庭中的利益，因此他不認為，小布希會像前國務卿鮑爾那樣的立場鮮明，直接放話說要投票給民主黨候選人。

儘管在大選前面臨新冠肺炎、經濟衰退和種族示威；同時遇到民調落後、同黨倒戈等難題，李大中卻認為，川普在後疫情時代，若能拿出有效的經濟解方，或是紓困手段，重新穩固住自己的支持者並避免再度失分，那麼美國這次的總統大選，就還沒有結束。

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