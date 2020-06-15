聯合國指今年國際貿易將因疫情衰退20%　汽車、能源業崩跌

▲ 聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）表示，第二季國際貿易將下降27％，今年的降幅將為20％。（圖／達志影像／美聯社）



記者林鼎閎／綜合報導

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）表示，第二季國際貿易將下降27％，今年的降幅將為20％，因受疫情影響，各國紛紛封城，在所有人在家的情況下，汽車和能源在內的主要行業出現崩跌。油價就是最好的例子。

UNCTAD預測表示，「假設不確定性持續存在，2020年的降幅大約20％，該機構在一份報告中指出，汽車和能源行業的貿易出現崩跌，而農產品的貿易將一直保持穩定。」

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UNCTAD國際貿易主任漢密爾頓說，「下半年經濟的復甦仍然存在許多的不確定性。國際貿易可能會保持在2019年觀察到的水平以下，但程度取決於疫情以及政府為重啟經濟而採取的政策的類型和程度。」

該機構稱，2020年第一季度，紡織品和服裝下降了近12％，而辦公機械和汽車領域下降了約8％。相反，到目前為止，農業食品行業的國際貿易價值波動最小，而且還增長了約2％。4月份的初步數據顯示，大多數行業進一步下跌，其中能源（-40％）和汽車（-50％）產品的貿易出現非常急劇的萎縮。

另外，在化學品方面，機械和精密儀器中也觀察到顯著下降，下降幅度超過10％。另一方面，辦公設備似乎在4月份出現了反彈，主要是因為中國的出口表現良好。中國在四月份的表現似乎好於其他主要經濟體，出口增長了3％。但最新數據表明，復甦可能是短暫的，因為該國5月份的進出口下降了約8％。