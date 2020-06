美中顛簸路！川普嗆中國想當好朋友　卻一直違背諾言

▲美國總統川普批評中國控制疫情不夠成熟。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)14日再度抨擊,儘管中國政府試圖建立具建設性的關係,卻不斷違背與美方的承諾。美國國務院15日在推特發文,強調川普對於北京的不滿。

美國國務院引述川普說法指出,美方想要與中國搭起開放、有建設性的關係,但需要雙方積極捍衛各自的國家利益才能實現,「中國政府持續違背對我們與其他許多國家的承諾。」美中關係近期降至冰點,川普多次就新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散而譴責中國。

財經媒體CNBC此前報導,分析人士認為,美中關係近年來突然惡化,雙方一路從貿易戰打到爭執新冠肺炎的起源,美方欲加大審查在美上市的中國企業,進而興起一場「新冷戰」,事態可能變得更糟,其他國家也有機會被捲入這場紛爭。

President @realDonaldTrump: The United States wants an open and constructive relationship with China but achieving that relationship requires us to vigorously defend our national interests. The Chinese government has continually violated its promises to us and many other nations. pic.twitter.com/nGRHROrF09