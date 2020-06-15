換250張皮！京阿尼縱火犯燒死36人　政府卻要埋單「2億天價醫藥費」

▲京阿尼縱火犯青葉真司。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本動畫公司京都動畫（京阿尼）第一工作室2019年7月遭到青葉真司惡意縱火，釀成36死33傷的慘劇。事發後，就連青葉自己也受到90%的三度燒燙傷。據了解，青葉住院治療期間採用自體培養皮膚移植，此種療法費用高昂，光是一張明信片大小的皮膚就要耗費30萬日幣（約新台幣8.33萬元），而按照青葉的傷勢約需150～250張，再加上其餘住院、人工真皮等費用，粗估就要2億日幣（約新台幣1.38億元）。沒想到如今傳出，這筆鉅額醫藥費將全部由「政府買單」。

青葉真司燒傷後，第一時間被送往京都市的一間醫院救治，然而病情嚴重，醫師認為搶救困難度高，死亡率超過「95%」，因此馬上過沒多久就將他轉院至專治燒燙傷的大阪市近畿大學醫院。即便青葉一開始毫無求生意志，認為即使活下來，也要面對死刑，對於治療十分消極。但是近畿醫院治療團隊告訴他，「我們（醫療團隊）會竭盡所能地治好你，所以也請你好好面對自己犯下的錯。」

▲京阿尼第一工作室被燒得一片漆黑。（圖／路透）



青葉轉院至近畿醫院時，專門保管遺體皮膚的中心內部存量不足，因此醫師只能採用「自體培養皮膚移植」與人造皮膚移植方式進行治療。自體培養皮膚移植是利用患者身上其他部分的完好皮膚進行細胞培養，再將增生的皮膚移植至受傷部位。儘管人造皮膚治療難度高，感染風險高且複雜，但青葉真司仍奇蹟似地從鬼門關前被拉回來，還安然痊癒，甚至因此成為首個「單靠人造皮膚及自身培植皮膚成功救活的案例」。

▲日本京都動畫公司「京阿尼」遭縱火。（圖／路透）



根據FRIDAY DIGITAL報導，專精燒燙傷的麹町皮膚科院長苅部淳分析，自體培養皮膚移植費用高昂且耗時，要先從患者身上取下沒有受傷的皮膚細胞，培養近1個月才能進行移植，且光是一張明信片大小的皮膚就要花費30萬日幣（約新台幣8.33萬元）。按照青葉真司的傷勢來看，最少也要150~250張，這樣一來，就需花費7500萬日幣（約新台幣2083萬元）。

除此之外，人造皮膚所需費用約為5000萬日幣（約新台幣1388萬元），加護病房的住院費則為5000萬日幣（約新台幣1388萬元），再加上其他的醫療器材與處理費用，為了救活青葉真司，少說也花了2億日幣（約新台幣1.38億元）。然而最令人震驚的是，儘管青葉真司惡意縱火，帶走了36條人命，並造成33人輕重傷，但由於他是生活保護對象，因此他的醫藥費將「全額」由政府負擔。據悉，中央政府將負擔其中四分之三的費用，其餘四分之一則由埼玉縣埼玉市政府負擔。

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