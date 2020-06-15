香港局勢、中美重啟經濟成效　牽動國銀主管未來3個月經營信心

▲香港穩定與否，牽動國營主管經營信心。（圖／記者于佳云攝）

記者吳靜君／台北報導

根據金融研訓院針對國銀高階經理人指數（BEI）調查顯示，國銀海外業務的看法已經連續三個月低於50，是自金融研訓院編製調查以來首見，香港的情勢、中美關係及國際資金短期恐怕不穩，國銀會降低香港曝險以及投資部位，以降低風險衝擊。

根據金融研訓願針對國銀高階經理人進行調查，綜合分數為44.8，較4月的42.8已經略為上揚，但是仍連續三個月在50以下，國銀的信心稍有止跌的跡象，但受疫情及國際政治的干擾，綜合、經營及市場分數仍連三個月低於50是發布以來首見。

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市場方面四大指標，包含利率走勢、股市的加權指數、新台幣的匯率走勢、以及房地產市場在5月分都有回升，帶動市場指數分數回到47.3左右，較4月的38回升了24.47%，顯見國銀高階經理人認為市場未來三個月有好轉的跡象。

經營方面分數也逐漸好轉，5月的指數來到44.2，轉好的項目包含國內業務與全行業務的稅前純益（獲利）、同業拆款淨額和存放比，人員雇傭的意願也逐步提升；但是持續轉壞包含國內的利息收入、手續費收入、金融交易收入以及國際金融分行（OBU）以及海外業務收入，金融研訓院表示，這四大項目同時低於50顯示未來經營環境仍是負面評估。

金融研訓院認為，港版國安法下半年實施後香港情勢、中美關係及國際資金信心短期恐愈趨不穩，顯示國銀香港分行因應投融資曝險部位的政經風險可能持續減碼以降低衝擊，加上中美二大市場重啟經濟的成效，為6月經營面指數表現能否盡速回到50以上的關鍵。