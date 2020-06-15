　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

香港局勢、中美重啟經濟成效　牽動國銀主管未來3個月經營信心

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲香港,街景,城市,街道,摩天樓,亞洲。（圖／記者于佳云攝）

▲香港穩定與否，牽動國營主管經營信心。（圖／記者于佳云攝）

記者吳靜君／台北報導

根據金融研訓院針對國銀高階經理人指數（BEI）調查顯示，國銀海外業務的看法已經連續三個月低於50，是自金融研訓院編製調查以來首見，香港的情勢、中美關係及國際資金短期恐怕不穩，國銀會降低香港曝險以及投資部位，以降低風險衝擊。

根據金融研訓願針對國銀高階經理人進行調查，綜合分數為44.8，較4月的42.8已經略為上揚，但是仍連續三個月在50以下，國銀的信心稍有止跌的跡象，但受疫情及國際政治的干擾，綜合、經營及市場分數仍連三個月低於50是發布以來首見。

請繼續往下閱讀...

市場方面四大指標，包含利率走勢、股市的加權指數、新台幣的匯率走勢、以及房地產市場在5月分都有回升，帶動市場指數分數回到47.3左右，較4月的38回升了24.47%，顯見國銀高階經理人認為市場未來三個月有好轉的跡象。

經營方面分數也逐漸好轉，5月的指數來到44.2，轉好的項目包含國內業務與全行業務的稅前純益（獲利）、同業拆款淨額和存放比，人員雇傭的意願也逐步提升；但是持續轉壞包含國內的利息收入、手續費收入、金融交易收入以及國際金融分行（OBU）以及海外業務收入，金融研訓院表示，這四大項目同時低於50顯示未來經營環境仍是負面評估。

金融研訓院認為，港版國安法下半年實施後香港情勢、中美關係及國際資金信心短期恐愈趨不穩，顯示國銀香港分行因應投融資曝險部位的政經風險可能持續減碼以降低衝擊，加上中美二大市場重啟經濟的成效，為6月經營面指數表現能否盡速回到50以上的關鍵。

ET快訊
史上功能最豐富升級！　iOS 14爆料重點一次看
生前有喝酒？　高雄市議長許崑源血液報告出爐
王大陸說錯話「連2次得罪大咖女星」！　她變臉開罵：這人怎麼搞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

郭台銘連續2個月加碼後縮手　維持鴻海個人持股不變

華新科股東會通過配息5.5元　董事長焦佑衡：經濟復甦取決於防疫成效

聯合國指今年國際貿易將因疫情衰退20%　汽車、能源業崩跌

台股收盤重挫123點！台積電跌逾2%　指數收11306點

香港局勢、中美重啟經濟成效　牽動國銀主管未來3個月經營信心

玉晶光股東會通過「配發9元股息」　創歷史新高！

3倍券變「4倍券」！北富銀攜手LINE Pay推3重加碼　最高回饋42%

中磊每股配發現金股利3元　股東會通過私募案、員工認股權案

從志工轉職永慶房屋 「服務甜心」　葉孟欣8個月成交9間千萬房

金管會新人事命令！　邱淑貞升任副主委、莊琇媛升銀行局長

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

郭台銘連續2個月加碼後縮手　維持鴻海個人持股不變

華新科股東會通過配息5.5元　董事長焦佑衡：經濟復甦取決於防疫成效

聯合國指今年國際貿易將因疫情衰退20%　汽車、能源業崩跌

台股收盤重挫123點！台積電跌逾2%　指數收11306點

香港局勢、中美重啟經濟成效　牽動國銀主管未來3個月經營信心

玉晶光股東會通過「配發9元股息」　創歷史新高！

3倍券變「4倍券」！北富銀攜手LINE Pay推3重加碼　最高回饋42%

中磊每股配發現金股利3元　股東會通過私募案、員工認股權案

從志工轉職永慶房屋 「服務甜心」　葉孟欣8個月成交9間千萬房

金管會新人事命令！　邱淑貞升任副主委、莊琇媛升銀行局長

普丁嗆爆川普！大讚「俄國防疫比較好」：美國缺乏強力領導

疫情解封　屏東東港朝隆宮「蝦米媽」媽祖巡安護境9月登場

冷氣電磁波有影響？他離2m怕傷身…網曝真實經驗：胃酸不明原因過多

陳冠廷案燒出放話文化　柯文哲怒了：管不了底下還當什麼首長？

遺憾岳父不能來！承翰姐夫獲選模範警察　蔡英文拍肩：好好照顧李媽媽

《約定的夢幻島》美劇化　由《蜘蛛人：新宇宙》導演執導

「抗體搭配PCR檢測」研判感染狀況！台專家：可用在「邊境」評估隔離時間

墾丁度假村接手飯店5年　慘賠近6.5億終脱手

慈濟師兄姐警察節慰問東港警　素食便當下肚充滿活力　

12層大智慧學苑夷為平地　延宕13年台中大智路8月通車貫通前後車站

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

財經熱門新聞

投資台灣破1.02兆元前十大企業出爐　　第一名斥資701億元擴廠

懶人包一次看！「振興三倍券」首波加碼優惠出爐　渣打、滙豐最高回饋1500元刷卡金

合一生技糖尿病新藥三期臨床解盲通過

畢業新鮮人看過來！　就業補貼3萬元今上路、懶人包一次看

三倍券官網本周六上線　滙豐、渣打首刷回饋上看1500元最吸睛

三倍券最神買法！台彩洩6天中獎密技

經濟再壞　有些央行可能轉拋售黃金救市

端午連假出勤薪資該怎麼算？　勞動部一次算給你看

買合一股票連續跌停2天賠掉61萬！友人懊惱衝動　謝金河深有體會

服務甜心葉孟欣成交9間千萬房

友訊經營權變天！市場派大勝拿下6席董事　公司派僅獲3席

台股收盤重挫123點！台積電跌逾2%　指數收11306點

金管會新人事命令！　邱淑貞升任副主委、莊琇媛升銀行局長

林百里、梁次震將退出廣明董事　股東會關注惠普求償案

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

即／竹南科死亡車禍　騎士噴飛20公尺亡

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面