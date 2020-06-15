3倍券變「4倍券」！北富銀攜手LINE Pay推3重加碼　最高回饋42%

▲各銀行陸續推出振興三倍券信用卡回饋方案，北富銀攜手LINE Pay，新戶辦富邦J卡，可獲得1,000點LINE POINTS。（圖／北富銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

為搶振興三倍券綁定商機，各大銀行力陸續推出信用卡回饋方案，繼台新、台灣PAY後，北富銀今（15）日宣布，攜手LINE Pay推出3重加碼回饋，新戶最高回饋1,000點LINE POINTS，等於把三倍券升級為「四倍券」，同時也可疊加信用卡優惠，最高回饋率達42%。

振興三倍券即將上路，為響應振興券政策並加速行動支付的普及，台北富邦銀行攜手LINE Pay推出多重振興券加碼方案，符合資格的新戶可直接獲得1,000點LINE POINTS回饋，以LINE Pay綁定富邦卡消費則享最高10%的LINE POINTS點數加碼。

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北富銀表示，邁入後疫情時代，「零接觸支付」已成重要趨勢，為了鼓勵民眾多體驗嗶支付的方便和安全，這次與LINE Pay合作推出三重振興券加碼回饋。第一重，新戶於7月1日至7月31日期間成功申辦J卡（LINE POINTS卡別），即可獲得1,000點LINE POINTS回饋，等於把3倍券直接升級成「4倍券」，回饋率達33%。

第二重，若已持有北富銀其他信用卡的卡友，只要在8月31日前成功新申辦J卡（LINE POINTS卡別），即可享有10%（300點）LINE POINTS加碼；第三重，不僅新辦卡有好康，老卡友也同樣享有吸睛回饋，北富銀為全體卡友推出7%（210點）LINE POINTS回饋。

北富銀強調，上列振興券加碼都可以與信用卡本身的回饋權益「疊加」，同時信用卡配合指定通路推出的優惠方案，也都可以累加上去，回饋率最高可達42%。

舉例來說，民眾在7月18日持富邦卡到漢堡王以LINE Pay消費滿300元，即可獲得5% LINE POINTS回饋，加上卡友專屬的4%無上限LINE POINTS加碼、新戶回饋以及J卡本身的1%權益，當刷滿3,000元時，卡友將可拿到1,000點的新戶回饋、220點的漢堡王活動及30點的信用卡權益，合計共1,250點，回饋率達42%。若以其他富邦卡綁定支付，也可獲得460點回饋，回饋率約15%，等於消費打85折。

台新銀行先前也公布，綁定台新信用卡刷滿3,000元，除了可拿到政府提供的2000元外，額外再享300元刷卡回饋，而前1萬名綁定者，首筆消費滿100元，再送100元，最多加碼回饋400元。

此外，持卡人還可疊加台新所有信用卡的既有優惠，如持指定台新卡到國內五星艾美酒店用餐享75折優惠，結合振興三倍券，總計回饋可達38%。

至於新辦卡的民眾只要刷滿3,000元，除了政府提供的2,000元，額外還享有1,000元現金回饋，換句話說，「刷3,000元可拿3,000元」。

元大銀行的也推出興三倍券信用卡優惠方案，在活動期間登錄，並使用元大鑽金卡刷滿3,000元且獲政府回饋2,000元的持卡人，可獲得鑽金紅利150元（5%鑽金紅利，含原有1.2%回饋），限額2萬名。此外，客戶來電設定後，新增一般消費單筆達1,000元以上，皆可享3期分期0利率。

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