中磊每股配發現金股利3元　股東會通過私募案、員工認股權案

▲中磊股東會。（圖／中磊提供）

記者姚惠茹／台北報導

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（15）日舉行股東常會，由董事長王伯元主持，會中承認2019年度財報及盈餘分派案，每股將配發現金股利3元，並為強化中磊產業競爭優勢，提升員工向心力，股東會通過私募案及員工認股權憑證案，為下一階段營運成長蓄積動能。

中磊2019年度合併營收達318億元，受惠於電信直接銷售業務增溫，成功提升產品附加價值，全年合併毛利率達16%，較前一年毛利率13.4%大幅提升；歸屬母公司稅後淨利為10.3億元，較前一年稅後淨利年成長達28%，EPS 4.21元，並通過每股將配發現金股利3元，配發率逾7成。

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中磊董事長王伯元表示，迎接5G行動新紀元，中磊表達樂觀的態度，雖然因為疫情改變全球經濟活動，但居家辦公、遠距教學、遠端監控已蔚為趨勢，驅動新科技應用成長，推升中磊新世代寬頻接取設備、商用網通設備、智慧物聯網及小型基地台等需求增溫，電信市占率進一步提升。

此外，王伯元指出，中磊持續投入新技術研發，因應電信客戶需求，建構在地技術團隊及多元生產據點，整體營運更趨國際化，因此中磊加速全球布局，成功進軍拉丁美洲、印度及東南亞等新興市場，整體營運成長可期。

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