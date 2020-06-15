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尼泊爾新地圖列「3爭議地」為領土　卡拉帕尼是誰的？印度一看怒了

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喜馬拉雅山(圖／達志影像／美聯社)

▲尼泊爾將有爭議的山區納入自己的新地圖中，引發印度抨擊。圖為喜馬拉雅山一部分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

尼泊爾被外界指稱對印度採取強硬的立場，他們近期更在新的地圖上，將有爭議的山區納為自己的領土，進而引發印度不滿，讓彼此關係更加緊張。爭議地包含里普列克山口（Lipulekh）、卡拉帕尼（Kalapani）和利姆皮亞都拉（Limpiyadhura），由於雙方並未達成共識，因此印度外交部得知後便痛批，這根本「站不住腳」。

據《印度報》（The Hindu）、《金融時報》（Financial Times）報導，尼泊爾議會在日前通過一項憲法修正案，進而修改了國內地圖，他們將普列克山口、卡拉帕尼和利姆皮亞都拉三個原為印度所控制的爭議地區納入新地圖內，因此引發爭議，讓兩國的關係更趨緊張。

印度當局對於尼泊爾立法者的行為感到十分憤怒，因此給予嚴重的譴責。印度外交部日前發布聲明表示，「這沒有基於歷史事實，也沒有證據證明，根本站不住腳」。

據《Zee新聞》報導，印度政府的消息人士指出，印度給予尼泊爾積極的回應，並希望能「透過外交對話以解決邊界問題」，且還願意在有利的環境以及雙方便利的時間舉行會談，然而尼泊爾卻只顧著進行憲法修正案。

印度的消息人士還指出，尼泊爾的行為與當時《蘇高利條約》（Treaty of Sugauli）的決議不符，目前的主張也違反了自身與中國簽署的邊境條約和議定書。

▲▼習近平訪問尼泊爾。（圖／新華社）

▲習近平先前曾親訪尼泊爾。（圖／新華社）

據《BBC中文網》報導，里普列克山口在中國並不廣為人知，卻引發了印度及尼泊爾間的外交危機。里普列克山口的位置尷尬，位於喜馬拉雅山脈中，其中一邊連接了中國西藏，另一邊則連接卡拉帕尼。先前印度的國防部長為卡拉帕尼的道路剪綵，然而因為位置經過了卡拉帕尼，因此這個舉動被尼泊爾認為有「入侵」之嫌。

由於2015年時，中國與印度曾達成協議，決定將里普列克山口當成雙方貿易的通道，因此也讓尼泊爾感到不滿。尼泊爾在近期同樣有許多抗議者帶著「停止侵占」、「尊重尼泊爾主權」的標語走上街頭發聲。

由於里普列克山口的位置經過了卡拉帕尼這個充滿爭議的地區，因此即便中國和印度印達成共識，尼泊爾外交部仍斥責，這根本是「單方面行為」，同時也要求應該透過外交的渠道來解決問題。

中國外交部發言人趙立堅則表示，「卡拉帕尼地區屬於尼泊爾、印度兩國之間的問題」。不過趙立堅在發言時，卻沒有提及里普列克山口，另還有消息人士指出，北京曾表示，里普列克山口攸關中國、尼泊爾及印度的利益，因此三國都不應該採取單方面的行為。

此外，尼泊爾的前外交官洛克.拉吉.巴拉爾（Lok Raj Baral）曾表示，1816年雖曾因戰爭失利而簽下《蘇高利條約》，但內文也沒有說明清楚卡利河（Kali River，印度稱夏達河，Sharda River）的源頭為何，進而讓兩國有不同的解釋。

由於尼泊爾與印度始終對於這些爭議地區沒有達成共識，因此導致衝突不斷，究竟誰更有理，目前也尚不清楚。

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