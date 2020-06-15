逼被害人跳河洗身體！惡狼被逮自稱處男　手機查「性侵裝備」露餡

Sex attacker who researched 'rape kit' before attacking woman jailed for 15 yearshttps://t.co/YwO886d8Gr pic.twitter.com/UqPsQDdmtH — Daily Mirror (@DailyMirror) June 12, 2020

記者吳孟臻／綜合報導

倫敦男子阿圖姆凱茲（Desmond Atumkeze）去年11月在泰晤士河旁攻擊、性侵下班回家的30歲女子，得逞後要求被害者到冰冷的河水中清洗身體，事後更稱自己是盲人否認犯案。近期判決出爐，他遭判15年2個月有期徒刑，且被公布長相。

2019年11月8日晚上大約8時45分，30歲被害女子下班搭車回家，下了公車後走在泰晤士米德（Thamesmead）河道旁的人行道，沒發現被阿圖姆凱茲一路尾隨。

阿圖姆凱茲抓到時機，上前詢問女子「妳有男朋友嗎？妳是處女嗎？」，接著伸出狼爪，用手上有槍當作理由，命令被害人脫下衣服，如果不配合就開槍。

性侵得逞後，頭帶滑雪面罩的阿圖姆凱茲為避免留下DNA，要求被害人到冰冷、泥濘的河裡清洗身體10分鐘，更再度威脅，「不能報警，我是當地人，我認得妳，我知道妳住哪」，並拿走對方的手機和耳機。

不過警方還是透過被害人身上殘留的DNA，抓到阿圖姆凱茲。警方事後分析阿圖姆凱茲的手機，發現他曾搜尋「性侵裝備」、「性侵犯和保險套」、「DNA分析」，可見犯罪行動是經過計畫才實行的。

檢察官蓋勒（Daniel Geller）表示，阿圖姆凱茲在調查過程中，一度表達自己是處男、盲人，不可能犯下性侵案，一點悔意都沒有。直到DNA報告跟手機搜尋紀錄，才肯認罪。阿圖姆凱茲在法庭上承認性侵和挾持，被判15年又2個月刑期。

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