以色列宣布新建屯墾定居點　豪砸6800萬命名「川普高地」！

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）去年在戈蘭高地進行「川普高地」（Trump Heights）揭牌儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

以色列政府14日宣布，將花費800萬元新謝克爾（大約新台幣6832萬元）資金，在戈蘭高地（Golan Heights）新建一處屯墾定居點，並以美國總統的名字命名，取名為「川普高地」（Trump Heights），旨在感謝對方為了「以國與戈蘭高地所做出的努力」。川普去年改變美國數十年以來的外交政策，承認以色列在當地的主權，招致外界批評。

以色列政府14日宣布，已經批准800萬新謝克爾的經費，將在位於敘利亞西南部、約旦河谷的戈蘭高地建立一處新的屯墾定居點，名稱就叫做「川普高地」，而此舉是「為了針對他（川普）對於以色列與戈蘭高地的努力表達感謝」。聲明中也指出，為了加強以美雙方政治聯繫，在這個時間點提前做出這項決定是很重要的。

根據NBC報導，「川普高地」與附近區域目前被稱為「布魯奇姆」（Bruchim），大約10人正居住在此。以色列政府希望3周以後、開始施工時，可以鼓勵民眾搬遷過來，並大規模擴張。戈蘭高地委員會主席羅卡其（Haim Rokach）預估，20個左右的家庭可望在未來幾個月搬到這裡。

據悉，此計畫已經籌備1年以上。川普去年宣布放棄美國幾十年以來的外交政策，承認以色列在戈蘭高地的主權，引發各界批評。以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後提起決議案，希望以川普的名字命名一處新的猶太屯墾定居點，以感謝對方的決定。

戈蘭高地面積大約700平方英里，地勢俯瞰可以約旦裂谷，目前大約有4萬人口。以色列從1967年第三次中東戰爭期間占領此地至今，大多數居民是敘利亞的什葉教派「德魯茲派」（Druze）以及一小部分阿拉維派（Alawite）人士，而非以色列人。

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