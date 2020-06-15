從志工轉職永慶房屋 「服務甜心」　葉孟欣8個月成交9間千萬房

▲葉孟欣從社工轉職永慶房屋，短短8個月就成交9間房子。

圖、文／永慶房屋提供

留著一頭烏黑秀髮、臉上掛著平易近人的笑容，大學就讀明新科技大學老人服務事業管理系(現為「樂齡服務產業管理系」)的葉孟欣，在校時熱心公益，時常擔任基金會志工，曾獲得校內「服務學習達人」第一名肯定，人美心地又善良，葉孟欣是朋友們眼中不折不扣的「服務甜心」。

葉孟欣畢業後回到花蓮老家，加入公部門體系擔任社工，她的工作從接案、會談、需求評估、訪視、連結資源、申請補助全部一手包辦，2年多來幫助逾百位弱勢者完成補助申請，雖然在工作上獲得滿滿成就感，但在她的心中，其實一直有個「台北夢」。

請繼續往下閱讀...

原來不曾到台北求學的葉孟欣，心中一直嚮往能在台北發展，但考量台北的物價與薪資差距，只能把「台北夢」藏在心裡多年。直到某一天，葉孟欣和任職永慶房屋的高中好友聚餐時，聽著好友分享在台北工作幫助人們買房、賣房的圓夢經驗，而且還朝向百萬年薪邁進，這讓葉孟欣重新燃起信心：「這份工作可以延續社工專業服務人們，也可以幫助自己實現夢想。」

▲葉孟欣聽完高中好友分享，下定決心轉換跑道。

「先誠實再成交」保護人們的幸福！

在轉職之前，葉孟欣認真的研究各家房仲品牌，其中讓她最有感觸的就是永慶房屋「先誠實再成交」的企業理念，因為在擔任社工期間，她看過許多家庭辛苦存錢一輩子，為的就是買一間讓家人能有安身立命的房子，唯有「先誠實再成交」才能保護人們的幸福，房仲工作也才能做得長久。此外，轉職很大的關鍵在於薪水，永慶房屋保障業務新人9個月每月5萬元，再加上外縣市員工的租屋補助，讓葉孟欣完全不用擔心存不到錢，她也相信在公司完整教育訓練培育下，自己能在9個月內成為獨當一面的專業經紀人，所以在好友的推薦下，加入永慶房屋。

▲葉孟欣和永慶同事們就像一家人，大夥時常攜家帶眷出團旅遊。

轉職後，葉孟欣最常被身旁的親朋好友詢問：「這份工作的工時很長吧？女孩子做這一行好嗎？年輕人要從哪裡找到買房的客戶？」葉孟欣笑說，由於永慶房屋提倡「彈性工作8小時」，讓她輕鬆兼顧工作與生活。她舉例，平常最愛揪同事下班到健身房運動，或是和朋友相約到處吃美食，目前正在安排假期，計畫帶著媽媽玩遍全台北。

「職場安全不用擔心啦！店長在我到職第一天就安排專屬師父教學見習，公司內部也有許多女性業務夥伴可以學習，新人教育訓練還有團隊課程，讓我工作既安全又放心。」葉孟欣表示，以前也曾想過客戶要去哪兒找的問題，但實際作業時發現，由於作業系統中有完整的客戶名單，經紀人可以逐一追蹤，再加上永慶領先政府率先推出「實價登錄3.0」，完整揭露門牌與成交價，許多客戶都會主動上店索取「誠實房價報告書」，也讓她在轉職第3個月就順利成交。



▲葉孟欣(圖左)在師父高詩帆(圖右)、店長魏忠浩(圖中)指導下，朝向百萬經紀人的目標前進。

「你在這份工作付出多少，就能收穫多少！」

回想第一次成交經驗，當時有位年約50歲的阿姨站在店門口東張西望，看見葉孟欣時直說要找總價600萬、台北市30年內2房物件，別人聽起來可能以為是天方夜譚，但葉孟欣不以為意依舊細心介紹，她發揮擔任社工時培養的耐心傾聽與溝通技巧，加上對區域房市行情專業分析，讓阿姨逐漸放下防備心，願意說出真正的需求及預算，在葉孟欣的努力下，兩個星期內就順利幫助阿姨成交1500萬的理想好屋。

「你在這份工作付出多少，就能收穫多少。」葉孟欣感謝過去擔任社工的經驗，讓她從幫助別人的過程中學習「傾聽」與「溝通」的重要性，現在延續這樣的能力繼續幫助更多有需要的客戶。從社工轉職經紀人，葉孟欣到職8個月已成交9間總價破千萬的房子，她相信永慶房屋「房仲第一品牌」的魅力、再加上她的努力，絕對能夠圓滿她的「台北夢」，在職場上走得更遠、更快樂。

▲葉孟欣有著社工的溫柔和細膩的觀察能力，再加上專業房市分析，要努力往夢想前進。

延伸閱讀：

一起來賺百萬年薪！

從負債到百萬年薪 林盈秀33歲轉職人生逆轉勝

曾月領26K很「薪酸」 彰化女孩加入永慶年收破百萬

