澳洲人遭中國判死　澳前副總理：疑涉政治動機

▲澳洲前副總理、國會議員喬伊斯（Barnaby Joyce）。（圖／路透社）

文／中央社記者丘德真雪梨15日專電

澳洲籍男子吉萊斯比（Karm Gilespie）10日遭中國法院依走私毒品罪判處死刑，澳洲前副總理喬伊斯懷疑，判決是出於政治動機；而吉萊斯比的友人更認為這是一樁冤案。

根據中國廣州市中級人民法院官網6月10日公告，澳洲籍被告吉萊斯比走私毒品案一審判決死刑，並沒收個人全部財產。

針對中國法院這項判決，澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）向媒體表示，他認為並非一定與澳、中兩國近日的磨擦有關。不過，澳洲前副總理、國會議員喬伊斯（Barnaby Joyce）懷疑，整個事件出於政治動機。

天空新聞（Sky News）今天引述喬伊斯稍早接受7號電視台的談話，指吉萊斯比在被捕6年半後，突然傳出遭判處死刑，在時間點上令人懷疑是出於政治動機。

媒體大亨梅鐸旗下的new.com.au 今天報導，吉萊斯比於2013年在中國被捕之前，是一名電視和舞台劇演員。此外，吉萊斯比被捕後一直到判處死刑，整個案件未曾被媒體揭露。

new.com.au 指出，吉萊斯比被判處死刑的消息傳出後，他的友人韓密爾頓（Roger James Hamilton）於臉書上發文，提到吉萊斯比在廣州白雲機場登機之前，曾經與「一群中國商人」見面，並且接受他們的「禮物」。

韓密爾頓指出，這一些中國商人當時表示「同意投資吉萊斯比的一項業務」，並且向吉萊斯比「贈送禮物示好」，而禮物內容包括「多件名牌皮革製品」。韓密爾頓認為，「毒品肯定是藏在禮物的夾層裡。」

韓密爾頓提到，吉萊斯比的律師試圖與中國當局談判，希望爭取釋放，因此這起案件一直處於保密狀態；不過「那樣做顯然徒勞無功」。

new.com.au 也提到吉萊斯比的另一位朋友派瑞斯（Jill Parris）；她在臉書上發文，指吉萊斯比在2013年後突然人間蒸發，一度讓朋友感到錯愕。

派瑞斯指出，她最後一次和吉萊斯比通電話，是在2013年12月10日；在此之前，他們已相識超過30年。她強調，吉萊斯比十分重視家庭，而且是一位坦白和誠實的人。

對於吉萊斯比被指控走私毒品一事，派瑞斯坦承十分震驚；她原本以為，吉萊斯比可能是因為與一名女子戀愛搬到泰國展開新生活，所以才消聲匿跡。

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