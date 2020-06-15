影／夜市加碼三倍券先聞香　花蓮東大門260元套餐一張200元券搞定

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券七月上路，有些人擔心三倍券一張200元不找零怎麼辦？經濟部小編今（15）日透過臉書公佈花蓮東大門夜市的好康方案，像是最具原民特色的阿里鳳鳳專屬套餐，原價本來要260元，現在只要一張200元三倍券就搞定，號召全民一起用三倍券振興國內經濟。

▲經濟部表示，花蓮東大門夜市推出原價260元的夜市美食套餐，現在只要一張200元三倍券就搞定。（圖／經濟部提供）

請繼續往下閱讀...

為振興與活絡國內經濟，行政院宣佈振興三倍券自7月1日起開放申請，採行紙本、電子支付、電子票證、信用卡等多元管道，並從7月15日開放累計、索取使用；其中，實體紙本的面額則分為500元券4張與200元券5張。

經濟部小編指出，很多人到花蓮玩，都會到東大門夜市吃喝玩樂，民眾在7月15日以後只要拿著手上的三倍券，就能在這裡吃到超殺的組合套餐，像是最具原民特色的阿里鳳鳳專屬套餐、烤乳豬也能從小份變大份，就連烤玉米和檸檬汁也都推出厲害的優惠組合。

經濟部表示，「振興經濟刺激消費優惠措施計畫」目前共有51家業者提出方案來申請，包括4家電子票證、30家行動支付與34家信用卡業者，預估將有七成民眾選擇非實體管道領取三倍券，可望創造450億元消費刺激經濟。



►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身