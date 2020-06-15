影／第二波疫情襲來！　鮮肉分析師「岔賭」台股下半月3檔股票

記者謝仁傑／綜合報導

目前全球確診人數持續增加，第二波疫情顯然正在醞釀中，外界預測9月中美國可能再度爆發，恐慌指數也飆逾50％，不過台股仍在高點，究竟投資人該上車還是該下車？《雲端最有錢》今（15）日邀請三位年輕的證券分析師一起分析今年下半年股市趨勢，並對未來兩周做3檔股票的投資競賽。

台股自3月低點至今，多數股票已有回升，再加上外資逆勢連9買，資金持續流入台灣，帶動新台幣持續升值，加之禁空令解除，讓台股走勢高昂；不過台股雖顯強勢，遇高點仍常有震盪，今開高收低，下挫百點。現代年輕人在這波投資狂潮之中，究竟該上車還是該下車呢？

美股大跌 聯準會決策四大重點

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（1）低利率維持至2022年底。

（2）經濟預測今年GDP將萎縮6.5％。

（3）政府購買2.2兆美元國債和抵押債券，持續向市場注入現金。

（4）美國5月失業率真實數字可能落在16.3％。

鮑爾聽證會後美股狂瀉，美國負債累累，企業債務年增19％，而英國4月GDP暴跌逾20％，創下史上單月最高跌幅，國際油價盤中也跌了3％。然而三位證券分析師丁彥鈞、林睿閎、容逸燊，皆表示仍看好美股，並持續看好台股，丁彥鈞指出，台灣疫情相對穩定，資金自然會移回經濟成長率較穩定的台股，促使「資金派對」讓多頭行情繼續延燒。

此外，有相當多年輕人在這波疫情之中投入股市，林睿閎奉勸菜鳥投資人，不必追隨外資起舞，也不要因為疫情影響而亂砍股票，可以多關注受疫情傷害較小的產業類股。

全球科技冷戰掀起之下，是否看好電子科技股？

針對電子科技類股的未來發展，丁彥鈞表示，電子股受景氣影響較深，電子產品亦會隨著景氣不好而變成消費品， 建議投資可分配到較不受景氣循環所影響的民生類股。另外，由於投資差價資本利得免稅，可用個人去持有股票，而存股若達百萬股息，建議可用公司名義持有，股利可以免稅。

林睿閎表示，買產業股要買在未來趨勢，受美國的華為禁令影響，電子股未來可能黯淡，華為相關產業較不穩定，而華為佔台積電15％營收，台積電未來仍需視補單狀況。隨著拉貨潮結束，下半年電子股營收將回落，趨勢潛力股可放在解封行情爆發的運動題材，像是喬山（1736）、力山（1515）等公司；另外可轉債題材也是助攻股價因素，像是抗生素廠展旺（4167），而因為蘋果手機和平板未來需要用到Mini-LED，惠特（6706）也相對受益。

容逸燊則表示，電子產業不只手機產業，手機產業也不只有華為，5奈米產能雖減少，但仍有國外客戶補上，台灣7奈米產能充足，而台積電（2330）占據世界晶圓代工龍頭地位，大立光（3008）又因下半年iPhone 12的3鏡頭變成4鏡頭，相對受益。封城可能多少會造成影響，但大環境會因為彈性和適性而持續樂觀。

年輕人買股常見問題

許多投資菜鳥不知道選股該著重於技術分析或是財報上才好，又或是現階段該做長線投資或是短線投資好？

林睿閎指出，技術分析太偏統計，而財報也是過去式，應注重於產業趨勢做長短搭配，認為目前的趨勢可在短線上配偏高的比例；丁彥鈞則認為，財報顯現出一間公司在過去一年的狀況和價值，建議可在基本面上做長線投資；容逸燊表示，選股方式因人而異，只要是最適合自己的方式就好，建議看操作交易頻率決定長短線交易。

3檔股票「岔賭」之戰：（6/15~6/26）

丁彥鈞：聯上（2537）、雙美（4728）、智基（6294）

丁表示，由於疫情二次擴散趨勢，認為選內需股，較不受疫情影響、較安全，聯上為營建業，近期預售屋賣得很好，股價相對低點，適逢股東會可能會有利多消息；雙美為生技股，主要為醫美的膠原蛋白，由於該公司的策略，導致它們不受疫情影響，業績增長；智基為補教業，由於經濟不善使考公職的人偏多，補教業預收學費的方式，可從合約負債可看出2014年開始不斷成長。

林睿閎：信邦（3023）、晶碩（6491）、致茂（2360）

林表示，在選擇股票方面應首選營運滿載，且未來具有題材的產業，像是信邦有呼吸器與e-bike題材，產能滿載達歷史新高；晶碩是嬌生代工，隱形眼鏡產業下半年回神，且投資持續買超；致茂是檢測晶片設備，包括電動車、耳機TWS晶片，且具5G基礎建設。

容逸燊：圓剛（2417）、義隆（2458）、零壹（3029）

容表示，選股可以追著趨勢走，看資金流向與法人動向，關注K線圖形，並搭配量能遞增的突破買進點，買在成交量發動突進的時候。像是直播影像設備的圓剛；有觸控晶片和車用電子及5G題材的義隆，法人估義隆Q2營收達4成；零壹為雲端代理服務，在資安商機無窮的時代裡，它們引進AI大數據，可在15分鐘檢測跨國電腦的漏洞。

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