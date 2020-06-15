台股收盤重挫123點！台積電跌逾2%　指數收11306點

▲台股呈現開高震盪殺低窘境。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

市場擔心歐美經濟解封後可能爆發第二波疫情，在國際股市表現疲弱下，衝擊今 (15) 日台股呈現開高震盪殺低窘境，盤中一度跌至最低11299點，終場收在11306點，下跌123點或1.08%，成交量1746.58億元。

蘋概三王中，台積電（2330）18日將進行除息2.5元，今日股價震盪整理，終場以309.5元作收、下跌2.06%；鴻海（2317）以77元作收、下跌1.28%；股王大立光（3008）以4120元作收、下跌0.48%。

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大型權值股漲跌互見，除了聯發科維持平盤，國泰金小幅上漲之外，其他都是下跌，台塑四寶、中華電跌幅逾1%。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲4.11%，其次是玻璃類股及化生技類股，分別上漲3.51%及2.86%，表現較差者為觀光類股、電子類股及半導體類股，其中觀光類股下跌1.31%，電子類股下跌1.35%、半導體類股下跌1.74%。

此外，市場擔心新冠肺炎二次感染，使得生技、防疫、製藥類股成為今日盤面焦點，中生化、台耀攻上漲停；生達、國光生、杏輝、合康生等漲幅也超過5%。

台新投顧副總黃文清表示，受到市場對二次疫情擔憂，大陸北京和美國也傳出疫情增加，導致台股今日震盪下跌，盤中一度有低檔買盤支撐，外資持續回流，不過尾盤從12點過後，賣壓湧現，整個亞洲股市開始急跌，台股也跟著大跌。



國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，須留意大盤是否破上週五低點11244點，如果沒破的話會呈現震盪整理格局，跌破的話則可能會再繼續下跌。



黃文清指出，台股這波漲幅不小，外資低檔有買盤，整體跌勢不會跌太深，至於防疫生技類股表現亮眼主要是反應市場訊息，大家擔憂二次疫情爆發所致。展望後市，黃文清建議投資人現階段仍要小心謹慎，可留意下半年旺季及受惠題材，包括5G手機、蘋果概念股、塑化、紡織等類股。