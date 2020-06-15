合一生技糖尿病新藥三期臨床解盲通過

▲左起為中天生技藥物研究所副所長柯逢年、合一生技董事長黃山內、中天生技財務副總經理鄭志慧（圖／翻攝櫃買）



記者姚惠茹／台北報導

中天生技（4128）旗下合一生技（4743）今（15）日雙雙停牌，並由合一生技董事長黃山內在櫃買中心召開重大訊息說明會，正式宣布合一旗下糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101的多國多中心三期臨床試驗第二次期間分析結果解盲通過，並作為三期臨床試驗的主要療效指標依據。

黃山內表示，合一完成旗下糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101的多國多中心三期臨床試驗第二次期間的分析，根據衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)的統計結果，視為三期臨床試驗第主要療效判定有效。

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中天生技藥物研究所副所長柯逢年表示，三期臨床試驗主要是比較ON101新藥與Aquacel醫材兩者用於治療糖尿病足慢性傷口潰瘍的療效及安全性，選擇Aquacel是因為其為目前臨床上用在糖尿病足慢性傷口照護的醫材。

柯逢年表示，根據統計分析，合一ON101新藥與對照組比較呈現顯著差異，其中主要療效指標ON101組有62.2%的受試者傷口完全癒合，而對照組有34.7%受試者傷口完全癒合，並在安全性評估具有良好的臨床耐受性，成功達成ON101新藥在糖尿病足慢性傷口潰瘍治療上的臨床療效目標。

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