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鳳凰旅行社通過配息1.25元股利　加強金馬澎離島行程穩營運

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▲上市旅行社鳳凰今（15）日舉行股東常會，會中通過配發股東股利每股共1.25元。（圖／資料照）

▲上市旅行社鳳凰今（15）日舉行股東常會，會中通過配發股東股利每股共1.25元。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

上市旅行社鳳凰今（15）日舉行股東常會，會中通過配發股東股利，包括現金股利每股配發0.3元、股票股利每股配發0.95元，以12日收盤價34.45元計算，現金殖利率約3.6%。

展望後市，鳳凰表示，由於疫情因素影響仍鉅，下半年將聚焦國民旅遊市場，持續與高鐵公司配合高鐵假期、自主套裝、高鐵搭配租車及高鐵團票等產品，提供國人更便捷舒適之旅遊方式。另外，持續加強離島如澎湖、金門、 馬祖等行程推廣，並爭取與各地縣市政府合作，推動觀光。

請繼續往下閱讀...

另外，鳳凰今年股東會也順利完成董事全面改選，新任七席董事名單為董事長張巍耀、天禾航空貨運承攬董事長張金明，現任董事邱慈祥、曾家宏、吳佩雯及資深專業領隊蓋玉旭，另選出三席獨立董事郭立程、陳振昇、簡榮宗。

▲鳳凰旅遊總經理卞傑民。（圖／記者林淑慧攝）

▲鳳凰旅遊總經理卞傑民。（圖／記者林淑慧攝）

今年以來新冠肺炎疫情延燒，造成大規模感染，甚至帶來可觀的死亡人數，重創全球各國醫療體系、社會秩序、政經情勢，讓觀光產業成為重災區，鳳凰表示，因疫情影響為這一年、甚至可能延續至明年的經濟，埋下衰退的變數。在此過程中，旅行社配合政府防疫禁令，取消出團，等同是面對營收趨近於零的狀態。

鳳凰表示，今年上半年積極申辦政府紓困方案包含營運補助、薪資補助、紓困貸款、培訓補助等。並撙節開支，暫停不必要的預算及費用。另外，也持續優化產品與服務，維持團隊最佳狀態，期待疫情過去後市場復原。

鳳凰強調，對旅行業來說，這會是前所未有艱困的一年，但相信在經營團隊全體上下共體時艱、齊心努力，必定可以渡過此難關，等待復甦風起、再次高飛，每過一天距離疫情結束就近一天，懷抱希望，相信世界會再次美好。

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