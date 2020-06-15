疫情衝擊英國4月經濟　按月降幅達20.4％史上最慘

▲英國受疫情衝擊4月經濟收縮20.4％，創下單月最大跌幅。（圖／翻攝自pixabay）

記者林鼎閎／綜合報導

根據英國國家統計局（Office for National Statistics）的數據顯示，4月份的GDP（國內生產總值）較上月下降了20.4％，下降幅度高於分析師預期的18.4％，創下月減歷史新高。與2019年4月相比，年減24.5％，主因是新冠肺炎導致經濟活動停擺，造成了嚴重損失。



英國經濟從3月份下跌5.8%後，4月份再度萎縮 20.4%，一口氣將18年來的經濟成長打回原形，使經濟恢復到 2002 年時的水平。儘管企業開始重新營業，反彈的可能性很大，但這項數據說明英國在復甦時將面臨的很大的挑戰。



為了減少疫情的蔓延，英國於3月23日進入封鎖，但據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至上週五早晨，英國已確認29萬2,860例感染。 雖然5月開始放寬一些活動，但整個4月，英國絕大多數經濟都陷入了停滯。

目前英國除了疫情的問題之外，他們也還在與歐盟進行貿易談判，尚未完全與歐盟分裂。 許多商業團體已經警告了無協議脫歐的危險，因為今年的疫情可能使談判陷入混亂。

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經濟合作暨發展組織（OECD）表示，「英國在這次疫情中，除了是歐洲死亡人數最高的國家外，在經濟上也受到重傷。」他們認為英國可能會是2020年發達國家中經濟衰退最嚴重的國家之一，預計英國GDP將在2020年下降11.5％，略遜於義大利和法國。如果出現了第二波感染，下降幅度可能更大。