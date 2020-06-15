公園健身器材自己動起來　「詭異晃動31秒」25萬人目睹嚇壞：鬧鬼啦！

▲詭異的景象讓許多人以為健身器材鬧鬼。（圖／翻攝自twitter／Aakash Chopra）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦當地一座公園驚傳鬧鬼，因為裡面的一座健身器材會無故自己動了起來，離奇景象被許多民眾目睹後拍下影片，在網路上引發討論，甚至驚動警察前來調查，也忍不住對眼前的景象感到驚訝。

《今日印度》報導，前板球運動員喬普拉(Aakash Chopra)12日在推特分享影片，約31秒的影片中可看見，一台白色的健身器材突然自己動了起來，就好像有人正在上面操作一樣，畫面令人看了以後毛骨悚然，在網路上獲得25萬多人次點閱，讓許多人以為自己目睹了靈異現象。

影片爆紅後，副警長辛格(Sangram Singh)表示，事件發生在占西市(Jhansi)的什拉姆公園(Kashiram Park)，「收到影像後我親自前往現場確認，發現健身器材是因為零件保養時用太多油，停下來會比以前需要更多時間，才會被當地年輕人誤以為鬧鬼」，且影片中也把他們推器材的畫面給剪掉。公園警衛也掛保證，他在那裡工作8年來，從來沒有遇過鬧鬼事件。

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