發現7歲兒不是親生！衰男氣到離婚　爸媽卻反對：你也不是我們生的

▲男子意外在1周內被2個震撼真相打擊。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

奈及利亞一名男子近來發現7歲兒子竟然不是親生,氣得要和妻子離婚,然而爸媽卻一直阻止這個決定,後來才坦承其實他也不是他們親生,而是領養的,令他十分震撼難以接受。

當地媒體報導,男網友埃菲杜(Jake Okechukwu Effoduh)9日在推特上表示,他的一名友人近來發現7歲兒子不是自己所生,所以一直威脅要和妻子離婚,可是卻遭到爸媽阻止還拼命乞求他不要這樣做。

原來一切似乎冥冥中早有定數,這名男子意外從父母口中得知,他也不是他們所生,埃菲杜表示,「他們告訴他,這一切可能是上天的安排,因為你也不是我們的孩子」,就這樣在一周內被接連揭發2個震撼真相。

宛如八點檔的情節分享到推特後立即獲得上萬人按讚,有熱心人安慰男子,「小孩不是自己親生的不見得是老婆外遇,建議去出生醫院查詢,說不定是當初在醫院抱錯了」,也有人責怪男子父母,「在他已經很沮喪的時候說出真相,只會讓他打擊更大,一點幫助都沒有」。



My friend just found out that his 7-year old isn’t his biological son. He has been threatening to leave the marriage and his parents have been begging him to stay. They told him that “this may be God’s plan” as he is also not their biological child. 2 revelations in 1 week.