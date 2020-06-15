選前談民調挨罰50萬　唐湘龍不服：才講20秒！不符合比例

▲唐湘龍。（資料照／記者張一中攝）

記者黃巈禾／台北報導

電台主持人唐湘龍被中選會開罰50萬，緣由是總統大選投票前談民調，違反總統副總統選罷法，但唐湘龍認為自己沒違法，1小時的節目中，這段談話才講20秒，卻被開罰50萬，不符合比例。

中選會指出，有民眾檢舉唐湘龍於1月6日在其主持的「飛碟早餐—觀點唐湘龍時間」中談話題及「這是一個很特別的感覺，就是如果你每天看著民調的數字，你其實根本就不需要競選，你可能會覺得說我穩贏的，我的民調都大贏，我的民調是韓國瑜的三倍…」等語，涉嫌違反選罷法規定。

中選會5月15日召開委員會議，就此案進行討論，並於6月12日公布委員會會議紀錄。內文提到，經中選會函請北市選委會先行查證後報會，北市選委會認定此段談話內容僅是個人意見表述，並無引用民意調查資料，不構成違反總統選罷法第52條第2項，關於投票日前10日起至投票時間截止前，評論或引述民調之規定，建議不予裁罰。

不過，中選會認為，唐湘龍談話內容提及及「我的民調都大贏，我的民調是韓國瑜的三倍」等語，當中提及「民調」及二位候選人之得票差距，除明顯已具民調之外觀，並已明確表達該差距係二方民調差距所產生之結果，二者已作實質之連結，且唐湘龍非候選人或政黨代表人，顯已非自行預估或單純對選情的判斷及評估，與「影響選情，擾亂視聽，妨礙選舉」之民調資料要件相符，違法情節似堪稱明確。

最後，中選會決議，唐湘龍違規事證明確，違反總統選罷法第 52條第2項、第96條第4項規定、公職選罷法第53條第2項及第110條第5項規定，應處新台幣50萬元罰鍰，中選會會開具違反總統選罷法案件處分書，並依行政程序法規定之程序通知限期繳納。

根據《中央社》報導，唐湘龍對於這個處分相當訝異，他表示，若中選會說「民調」2字都不能提，他願在節目中澄清和宣導，中選會發函警告也算是合理提醒，但在1小時的節目中，這段被檢舉的內容只出現在最後的短短20秒而已，中選會為了20秒談話開罰50萬，不符合比例，他將委請律師審酌，是否提出抗告或訴願等行政救濟。

唐湘龍認為，中選會應考量作出此處分會有什麼社會效應，這段談話沒任何媒體或社群在引用討論，還沒開罰前根本沒人知道，「是在罰什麼？」，中選會應思考這個處罰的效果在哪裡，不希望像他這樣沒具體影響的談話，最後變成選舉期間的寒蟬政治效應。

總統大選1月11日投票，根據總統副總統選舉罷免法第52條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違者，依同法第96條第 4 項，處新台幣 50 萬元以上500萬元以下罰鍰。

此外，根據公職選罷法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違者，依同法110條第5項，處新台幣 50 萬元以上500萬元以下罰鍰。

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