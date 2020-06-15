　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前談民調挨罰50萬　唐湘龍不服：才講20秒！不符合比例

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨台北市長候選人丁守中現場資深媒體人唐湘龍。（圖／記者張一中攝）

▲唐湘龍。（資料照／記者張一中攝）

記者黃巈禾／台北報導

電台主持人唐湘龍被中選會開罰50萬，緣由是總統大選投票前談民調，違反總統副總統選罷法，但唐湘龍認為自己沒違法，1小時的節目中，這段談話才講20秒，卻被開罰50萬，不符合比例。

中選會指出，有民眾檢舉唐湘龍於1月6日在其主持的「飛碟早餐—觀點唐湘龍時間」中談話題及「這是一個很特別的感覺，就是如果你每天看著民調的數字，你其實根本就不需要競選，你可能會覺得說我穩贏的，我的民調都大贏，我的民調是韓國瑜的三倍…」等語，涉嫌違反選罷法規定。

中選會5月15日召開委員會議，就此案進行討論，並於6月12日公布委員會會議紀錄。內文提到，經中選會函請北市選委會先行查證後報會，北市選委會認定此段談話內容僅是個人意見表述，並無引用民意調查資料，不構成違反總統選罷法第52條第2項，關於投票日前10日起至投票時間截止前，評論或引述民調之規定，建議不予裁罰。

不過，中選會認為，唐湘龍談話內容提及及「我的民調都大贏，我的民調是韓國瑜的三倍」等語，當中提及「民調」及二位候選人之得票差距，除明顯已具民調之外觀，並已明確表達該差距係二方民調差距所產生之結果，二者已作實質之連結，且唐湘龍非候選人或政黨代表人，顯已非自行預估或單純對選情的判斷及評估，與「影響選情，擾亂視聽，妨礙選舉」之民調資料要件相符，違法情節似堪稱明確。

最後，中選會決議，唐湘龍違規事證明確，違反總統選罷法第 52條第2項、第96條第4項規定、公職選罷法第53條第2項及第110條第5項規定，應處新台幣50萬元罰鍰，中選會會開具違反總統選罷法案件處分書，並依行政程序法規定之程序通知限期繳納。

根據《中央社》報導，唐湘龍對於這個處分相當訝異，他表示，若中選會說「民調」2字都不能提，他願在節目中澄清和宣導，中選會發函警告也算是合理提醒，但在1小時的節目中，這段被檢舉的內容只出現在最後的短短20秒而已，中選會為了20秒談話開罰50萬，不符合比例，他將委請律師審酌，是否提出抗告或訴願等行政救濟。

唐湘龍認為，中選會應考量作出此處分會有什麼社會效應，這段談話沒任何媒體或社群在引用討論，還沒開罰前根本沒人知道，「是在罰什麼？」，中選會應思考這個處罰的效果在哪裡，不希望像他這樣沒具體影響的談話，最後變成選舉期間的寒蟬政治效應。

總統大選1月11日投票，根據總統副總統選舉罷免法第52條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違者，依同法第96條第 4 項，處新台幣 50 萬元以上500萬元以下罰鍰。

此外，根據公職選罷法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違者，依同法110條第5項，處新台幣 50 萬元以上500萬元以下罰鍰。

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

ET快訊
釣大魚請女友全家吃　一夥人吃下肚…被告知是有毒「非食用魚類」
恆春0負評民宿老闆砸車…脫口「就是工人的貨車」！
史上最大宗3500公斤「喵喵」曝光！市價70億…蔡英文都來看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃捷回嗆：鳳山的「鳳」不是那麼好寫　喊「罷免要先想好理由」

沈榮津接行政院副院長？　陳其邁大讚：史上最強歐吉桑

悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

是否輔選高雄市長？　侯友宜：市政優先　有餘力一定全力幫忙

健保自費醫材設天花板「效益不大」　蔡壁如：政務官要為自己政策辯護

外交部捍衛釣魚台主權　那霸辦事處2度去電警告石垣市長

蔣萬安要求陳其邁速辦釣魚台釣魚大賽　「我會第一個報名」

敬老卡加碼延期公佈　黃珊珊：不希望北市有加碼之亂

國民黨要蔡英文站出來捍衛釣魚台　陳玉珍擬安排「登島」考察

幫女兒蘇巧慧跟蔡英文喬中常委？　蘇貞昌親口回應了

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

黃捷回嗆：鳳山的「鳳」不是那麼好寫　喊「罷免要先想好理由」

沈榮津接行政院副院長？　陳其邁大讚：史上最強歐吉桑

悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

是否輔選高雄市長？　侯友宜：市政優先　有餘力一定全力幫忙

健保自費醫材設天花板「效益不大」　蔡壁如：政務官要為自己政策辯護

外交部捍衛釣魚台主權　那霸辦事處2度去電警告石垣市長

蔣萬安要求陳其邁速辦釣魚台釣魚大賽　「我會第一個報名」

敬老卡加碼延期公佈　黃珊珊：不希望北市有加碼之亂

國民黨要蔡英文站出來捍衛釣魚台　陳玉珍擬安排「登島」考察

幫女兒蘇巧慧跟蔡英文喬中常委？　蘇貞昌親口回應了

黃捷回嗆：鳳山的「鳳」不是那麼好寫　喊「罷免要先想好理由」

雞排妹「3個月菜鳥」股票爽撈50萬！曾被交易員勸退...她堅持：26歲人生解鎖

「砸出球棒印」！路怒族汐止塞車火氣大　超車不成怒砸前車後擋風玻璃

「這條街最醜房」！夫妻倆買下「灌入時尚元素」　超美落地窗秒成當地網紅景點

沈榮津接行政院副院長？　陳其邁大讚：史上最強歐吉桑

悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

北京疫情傳播鏈已跨省！河北一家四人染疫「6歲女童去過幼稚園」

單驥／廣明光電滅頂賠償案：科技戰後的法律戰

鳳凰旅行社通過配息1.25元股利　加強金馬澎離島行程穩營運

是否輔選高雄市長？　侯友宜：市政優先　有餘力一定全力幫忙

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

政治熱門新聞

唐鳳遭爆監視Line群對話　韓粉社團瘋傳

退休教授喊「槍斃蔡英文」　王定宇：嚴辦

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

杏仁哥列陳致中兩大罪狀　號召韓粉罷免

沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲高

韓國瑜不拿總統大選補助　他：又落後老英一大截

市長敗選後...陳其邁「列20個錯誤」在電腦上

杜紫宸揭名嘴「特權待遇」　周玉蔻、黃光芹等10人都上榜

陳其邁：高雄要重開機　與韓還是朋友

點名罷免3綠委！凱道抗議竟喊：槍斃蔡英文　警方回應了

韓國瑜遭解職後…高市府代理局處長全到位！

杏仁哥點名罷免4民代！韓粉激喊：開戰啦

韓國瑜被罷免前淡淡說了這句話

遭杏仁哥譏諷「嫖妓議員」高喊罷免！陳致中回應了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面