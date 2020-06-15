好樂迪通過配發4.4元現金股利　宜蘭展新門店落實全台佈局

▲KTV業者好樂迪今（15）日召開股東常會，圖為好樂迪董事長顏瓊章。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

KTV業者好樂迪今（15）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利4.4元，依6月12日收盤價67.1元計算，現金殖利率達6.5%；並向股東報告目前全台共52家門市，今年上半年在宜蘭設置新點，將持續落實全台佈局的展店規劃。

好樂迪表示，近年展店規劃除了一線城市外，也將觸角延伸至具有發展潛力的新興城市，將採取小而美的展店策略，縮短回收期間，並尋找合適的物業，採取自購方式減少租金成本，並淘汰老舊門市設備。

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為減緩少子化帶來的衝擊，好樂迪推出V-MIX品牌，以雙品牌策略搶攻更多客群，在台中西屯及屏東東港開拓市場，主打科技新潮風格，配備有大螢幕及無線麥克風等新設備，加上多樣化的餐飲服務，除搶攻親子客群外，也試圖往中高端市場邁進，以拉高客單價挹注營運。

在鞏固舊客源方面，好樂迪除了原有的威力E卡外，針對學生客群新增加「學生E卡」，降低會員門檻，並主打一系列的會員活動，藉此提高顧客忠誠度，讓學生客群透過集點等消費模式，增加會員回流頻率及來客數。

另外，會中也針對與錢櫃股份轉換案之併購結果進行報告，好樂迪於去年二月間向公平會申請合併，同年八月公平會發函禁止結合，對此好樂迪經營團隊表示，已在去年十月向台北高等法院提出行政訴訟，期盼能整合雙方公司資源、擴大營運規模以提升經營效率。

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