教唆男友「鐵鎚砸死單親媽」！不孕女霸佔4孩　前夫幫埋屍

Woman who couldn't have kids plotted murder of mum so she could take her babies https://t.co/8N6nApWp5X pic.twitter.com/k9ta40wfAd — Daily Mirror (@DailyMirror) June 14, 2020

▲謀殺案主謀克麗絲汀（Christine Lyons）。



記者吳孟臻／綜合報導

澳洲47歲女子克麗絲汀（Christine Lyons）一直渴望有孩子，但不孕的她無法達成願望，因此她看上擁有4個孩子的房客莎曼莎（Samantha Kelly），夥同男友和前夫，先在酒裡下藥，再用鐵槌重擊殺害對方、埋屍滅跡，將其子女占為己有，可怕想法令人不寒而慄。

因男友有暴力傾向，凱利帶著4個孩子從巴拉瑞特（Ballarat）搬到本迪戈（Bendigo），向克麗絲汀承租房子居住。案發當天，克麗絲汀邀請莎曼莎，以及男友彼得（Peter Arthur）與另名房客羅納德（Ronald Lyons）一起喝酒。克麗絲汀曾和羅納德有過婚姻關係，但三人後來處於同居開放關係。

莎曼莎有學習障礙，個性單純，把克麗絲汀當作朋友看待。然而她沒料到派對只是幌子，三人其實密謀殺害她。不孕的克麗絲汀覬覦莎曼莎的孩子，她認為，只要莎曼莎消失，孩子就屬於她了，因此夥同男友和前夫，在酒裡下藥、謀殺對方。

2016年1月22日晚上，他們先在酒裡混入多達7種藥物，包含鎮定劑、乙型交感神經接受體阻斷劑、抗組織胺藥等。等待莎曼莎倒下後，彼得用鐵鎚重擊其頭部7次，直到死亡。接著羅納德和彼得搬運屍體，將其埋在偏僻叢裡的乾涸小溪中。

三人告訴鄰居，莎曼莎半夜和男人跑了，孩子她也不要了，更抹黑她吸毒、對孩子使用暴力。不過朋友、家人、甚至警方都不相信此說詞，因此展開調查。在警方嚴厲盤問下，彼得終於受不了，坦承犯案。

起先他將罪刑一肩扛起，說他獨自犯案，是莎曼莎先攻擊，出於自衛才不小心殺害對方。直到最後才說出人確實是他打死的，但另外兩人也是共犯。

根據了解，莎曼莎「失蹤」後，克麗絲汀接管她的4名孩子，甚至把孩子的名字改成自己喜歡的，並將他們轉學到新學校。真相大白後，現在孩子已回到莎曼莎親人身邊。

凶嫌之一的彼得因為認罪協商，在2017年被判16年有期徒刑。在檢方不滿上訴後，刑期加長至22年，而克麗絲汀和羅納德則在2018年入獄，不過兩人始終否認犯案。儘管如此，法官仍根據證據和調查，判處主謀克麗絲汀30年、羅納德12.5年刑期。

兩人都在今年3月提出上訴，堅持是彼得單獨犯案，不該以單一證詞就將他們定罪，不過仍不獲法庭採信。

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