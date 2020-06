邱吉爾雕像遭噴「種族主義」示威者嗆拆除　強生火大：不該抹去歷史

▲示威者希望拆除英國前首相邱吉爾的雕像。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死除了掀起全球抗爭,也使得外界檢視有爭議歷史人物的雕像去留。英國首相強生(Boris Johnson)則替二戰期間的前首相邱吉爾(Winston Churchill)辯護,他反對拆除雕像。此外,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也強調,不會移除殖民時期的人物雕像。

英國已故首相邱吉爾的雕像平時置放在倫敦國會廣場,日前遭到示威者破壞,紀念碑被寫上「種族主義者」,抗議群眾也揚言拆除。《路透社》報導,儘管邱吉爾具有爭議,強生卻認為,英國不能修改其文化與複雜的歷史,若執意而行等同扭曲過去。

Now Winston Churchill’s statue has been graffitied, genuinely lost for words. pic.twitter.com/TBkrUpLocU