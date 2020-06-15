宣告川普11月出局還太早！　CNN曝關鍵：狂熱川粉能讓共和黨妥協

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普近日在多項民調中皆落後民主黨籍候選人拜登，各界都認為川普11月總統大選的連任之路岌岌可危，但部分人士卻指出，相較於川普能夠凝聚高忠誠度的支持者，民主黨內部對於許多重大議題的看法仍有分歧，要說川普會在選舉中落敗還太早了。

CNN報導指出，美國的選民已被川普（Donald Trump）接二連三的分裂性發言搞得精疲力盡，根據路透社、華爾街日報等多項民調結果顯示，拜登（Joe Biden）的支持度平均高過川普10個百分點。但部分專家認為，若民主黨認為川普的推文會讓他敗選，那可就錯了，因為川普已經在2016年證明，他的選舉策略比大多數人想得更聰明。

民主黨目前在種族議題的作法上已經出現分歧，拜登未來幾個月的挑戰是必須在黨內找到共同點。這對於川普來說是一大優勢，因為「狂熱川粉」對他的連任具高度忠誠，這讓川普有能力讓共和黨在改革問題上妥協。

▲民主黨籍總統參選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



參議院司法委員會主席葛瑞姆（Lindsey Graham）表示，近來關於「削減警察預算」的議題，對川普來說是個好消息，「共和黨選民對警察改革的容忍度遠遠超過民主黨的接受度，共和黨不認為警察是敵人。」

葛瑞姆認為，拜登的問題是該如何兼顧法律秩序，還有警察改革，「尤其是必須照顧小孩和家庭的婦女，他們可能會希望有問題時電話的另外一端是警察，而不是一名社工人員。」

目前尚不清楚川普提倡的「法治」能否在選舉中奏效，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查顯示，有六成的民眾認為川普在示威活動中的反應是錯誤的。但根據美國廣播公司新聞網／易普索（ABC News/Ipsos）的民調顯示，有64％的美國民眾反對削減警察預算，不支持將這部分的經費重新分配至住房、教育與心理健康計畫。

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