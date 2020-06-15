日本「佛系歌手」邀全球60名僧侶線上誦經　開唱10秒淨化網友

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

曾來台演出的日本僧侶系音樂人「藥師寺寬邦」，本月初在YouTube頻道推出新作品，廣邀全球60名僧侶一起進行線上誦經，由於畫面太過「震撼」，公開至今仍受到許多網友討論。甚至有自稱是穆斯林的網友在影片底下留言表示，他已經聽到記住《般若心經》了。

▲60名僧侶一同出現在畫面中，視覺上相當震撼。（圖／翻攝自推特／@yakushiji，下同）

日本自今年1月15日出現首例新冠肺炎確診病例後，至今疫情仍未平緩，期間國寶級喜劇演員志村健染病逝世，讓許多日本人相當難過。被封為「佛系歌手」的僧侶藥師寺寬邦，有感於民眾受到疫情影響，大家都很期望能夠回到以前安穩的生活，於是邀請全球60名僧侶一起線上誦經祈福。

這段3分鐘的影片是由藥師寺寬邦打頭陣，大約10秒鐘後音樂節奏一下，其他僧侶陸續出現在畫面中，直到填滿整個畫面框，不僅視覺上震撼，聽覺方面也是衝擊力十足，讓人一聽就印象深刻。

▲藥師寺寬邦從小喜歡R&B音樂，還組過樂團，希望能透過音樂與宗教的結合，開闢出新的道路。

藥師寺寬邦在影片介紹欄中用英文表示，感謝所有點進來觀看影片的人，希望透過這次的祈禱，祝福全球各地的人們都能度過難關，早日回到正常的生活，也請大家注意安全、保持身體健康。

影片推出之後掀起各國網友討論，一名自稱是穆斯林的網友用英文在YouTube頻道留言，大讚藥師寺寬邦的線上誦經影片讓人聽了心情平靜，就連他都聽到記住《般若心經》的旋律。其他網友也紛紛留言感謝藥師寺寬邦的用心，「我聽到哭了」、「心都溫暖起來了」、「這真的是超越宗教的感動」。