金與正放話動武！南韓軍方高度戒備　青瓦台：情況十分嚴重

▲北韓領導人金正恩的親妹、勞動黨第一副部長金與正13日揚言對南韓動武，青瓦台當局對此深表憂慮。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

北韓領導人金正恩的親妹、勞動黨第一副部長金與正近日對於脫北者團體空飄傳單問題開砲，猛烈抨擊南韓政府，13日甚至揚言動武，引發國際關注。南韓政府14日表示，對於北韓關閉共同聯絡辦事處、採取軍事行動的可能性感到憂慮，認為目前情況十分嚴重。此外，南韓軍方也正處於高度戒備狀態。

脫北者團體空飄傳單問題點燃北韓怒火，金與正13日發表談話，暗示即將關閉南北韓共同聯絡辦事處，並且採取軍事行動，要「與南朝鮮訣別」，「我已經行使委員長同志、黨和國家賦予我的權力，指示相關部署進行下一步行動，不久後也會讓他們看到毫無用處的北韓共同聯絡辦事處完全消失的悲慘光景。」

根據《韓聯社》，南韓政府14日對於金與正的談話表示「深感憂慮」，認為目前情況十分嚴重。統一部認為，南北韓應該努力遵守雙方達成的一切協議。據悉，青瓦台已經緊急召開國安會常委會會議，探討目前局勢與解決方案。

南韓國防部認為，目前局勢十分嚴峻，並表示國內軍隊保持高度戒備，密切關注北韓軍隊的動態。國防部長鄭景斗也已召開緊急會議，檢查軍隊戒備狀況，研討如何應對。

報導中也指出，北韓過去宣稱要關閉軍事聯絡管道，廢除九一九韓朝軍事協議時，南韓軍方都沒有表態，這一次軍方認為情勢嚴峻，才會發言表示關注。

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