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三倍券官網本周六上線　匯豐、渣打首刷回饋上看1500元最吸睛

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▲振興三倍券七月即將登場，官方建置的網站預計6月20日上線。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

▲振興三倍券七月即將登場，官方建置的網站預計6月20日上線。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券七月即將登場，經濟部今（15）日表示官方建置的網站預計本周六上線，包括紙本券、信用卡、電子票證及行動支付等領取方式，屆時都會手把手教學，讓民眾可以方便好領；另外，各家業者加碼方案也陸續出爐，目前以匯豐及渣打銀行針對新用戶祭出最高回饋1500元最為吸睛。

振興三倍券將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，為方便民眾了解不同領取管道的方式及加碼方案，蔡政府已建置振興三倍券官方網站（https://3000.gov.tw/），而經濟部公布通過審查參與三倍券的信用卡、電子支付與電子票證共49家業者，相關優惠方案屆時可望統整於此，公民攜手創造「全台最大年中慶」。

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▲「振興三倍券」首波加碼優惠出爐　渣打、匯豐最高回饋1500元刷卡金。（圖／經濟部提供）

▲「振興三倍券」首波加碼優惠出爐。（圖／經濟部提供）

依據經濟部首波公布的郵局、銀行信用卡加碼方案，共有14家業者的回饋方案出爐，除了顧好原有客戶祭出至少10%回饋、滿額回饋外，不少外商銀行鎖定新用戶祭出首刷禮優惠，將此役視為拓展市佔版圖的絕佳機會。

其中，渣打國際商銀則提供新辦客戶，消費滿額最多可獲得1500元刷卡回饋金的優惠方案；匯豐同樣提出首刷最高1500元刷卡金，「現金回饋御璽卡」卡友享首刷回饋100元，若再綁定LINE PAY或街口，消費兩筆可再享200元回饋。

星展銀行將針對新戶推出首刷加碼禮，最高回饋為1088元，另外推出抽獎方案，只要消費一定金額即可參加抽獎資格，大獎為1萬元刷卡金。

▲懶人包一次看！「振興三倍券」首波加碼優惠出爐　渣打、匯豐最高回饋1500元刷卡金。（圖／經濟部提供）

▲「振興三倍券」首波加碼優惠出爐。（圖／經濟部提供）

針對舊客戶的加碼方面，台灣樂天、匯豐商銀、渣打國際商銀等多家銀行，針對舊有客戶祭出刷卡滿額即可享有回饋，回饋金額在100元到300元不等；國泰世華、第一商銀則推出指定通路消費回饋，回饋幅度在15%到26.6%之間。日盛國際商銀則推出搭配台灣PAY的優惠方案，只要用戶綁定台灣PAY消費，有機會再得到300元回饋金

經濟部表示，「振興經濟刺激消費優惠措施計畫」共有51家業者提出方案來申請，包括4家電子票證、30家行動支付與34家信用卡業者；官員預估，將有七成民眾選擇非實體管道領取三倍券，整體可望創造1000億元消費振興國內經濟。

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關鍵字：

三倍券經濟部沈榮津

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