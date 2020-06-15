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土耳其規模5.8地震1死18傷！　2觀測塔倒塌「壓死」警衛

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▲▼土耳其發生地震，路面龜裂、房屋坍塌。（圖／翻攝自USGS）

▲土耳其東部發生地震，路面龜裂、房屋坍塌。（圖／翻攝自USGS）

文／中央社記者何宏儒安卡拉14日專電

土耳其東部賓戈省今天發生規模5.7地震，震源深度僅5公里，已知造成1人喪生、18人受傷，至少10棟房屋毀損。主震後發生逾10次餘震，包括規模4.6和4.7餘震各一次。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）指出，賓戈省（Bingol）今天傍晚發生規模5.7地震，震央在卡爾勒奧瓦縣（Karliova）。震後1小時內同一地區又發生16次餘震，包括規模4.6和4.7餘震各一次。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述賓戈省省長艾金吉（Kadir Ekinci）表示，當地警察局的兩座觀測塔倒塌，受困瓦礫堆下的一名警衛喪生。他表示，耶迪蘇縣（Yedisu）兩個村落共有大約10棟房屋半毀。

副總統歐克台（Fuat Oktay）於震後4小時左右指出，已知這起地震造成18人受傷，這些傷者都沒有生命危險。

賓戈省各地海拔高度逾1100公尺，被群山和冰川湖泊環繞。安納杜魯新聞社於震後拍攝的畫面可以看到，用泥土和石塊建造的房屋倒塌後變成一堆廢土石、道路龜裂，驚恐的居民撐著傘在雨中徘徊空曠區，對眼前的倒塌房舍議論紛紛。

AFAD指出，已向當地派送550頂帳篷，並派出救難團隊和救護直升機進入災區。

鄰近震央的艾斯倫省（Erzurum）、穆什省（Mus）、艾拉齊省（Elazig）、迪亞巴克爾省（Diyarbakir）都有感。坎迪里觀測與地震研究所（Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute）指出，這起地震持續8到10秒。

歐克台、內政部長索魯（Suleyman Soylu）、環境及城市化部長庫倫（Murat Kurum）已經趕往災區。

「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，東安那托利亞斷層（East Anatolian Fault）錯動引發這起地震。東安那托利亞斷層從土耳其東部山區向地中海地區綿延約650公里，再向南延伸，與東非大裂谷（Great Rift Valley）的北端交會。

專家指出，東安那托利亞斷層於16世紀和19世紀引發災難性地震後，地震活動並不頻繁。

不過相關地區仍常發生重大地震。艾拉齊省於2010年發生規模6地震，造成51人喪命。距此一地震震央以東約350公里的萬恩巿（Van）2011年發生規模7.1強震，奪走604條人命，造成4152人受傷。艾拉齊省今年1月24日發生規模6.8強震，造成41人死亡、1607人受傷。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一，規模較小的地震和餘震幾乎每天都會發生數十次。

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