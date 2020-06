土耳其規模5.8地震1死18傷！　2觀測塔倒塌「壓死」警衛

▲土耳其東部發生地震,路面龜裂、房屋坍塌。(圖/翻攝自USGS)

文/中央社記者何宏儒安卡拉14日專電

土耳其東部賓戈省今天發生規模5.7地震,震源深度僅5公里,已知造成1人喪生、18人受傷,至少10棟房屋毀損。主震後發生逾10次餘震,包括規模4.6和4.7餘震各一次。

土耳其災害與應變管理署(AFAD)指出,賓戈省(Bingol)今天傍晚發生規模5.7地震,震央在卡爾勒奧瓦縣(Karliova)。震後1小時內同一地區又發生16次餘震,包括規模4.6和4.7餘震各一次。

安納杜魯新聞社(Anadolu Agency)引述賓戈省省長艾金吉(Kadir Ekinci)表示,當地警察局的兩座觀測塔倒塌,受困瓦礫堆下的一名警衛喪生。他表示,耶迪蘇縣(Yedisu)兩個村落共有大約10棟房屋半毀。

副總統歐克台(Fuat Oktay)於震後4小時左右指出,已知這起地震造成18人受傷,這些傷者都沒有生命危險。

賓戈省各地海拔高度逾1100公尺,被群山和冰川湖泊環繞。安納杜魯新聞社於震後拍攝的畫面可以看到,用泥土和石塊建造的房屋倒塌後變成一堆廢土石、道路龜裂,驚恐的居民撐著傘在雨中徘徊空曠區,對眼前的倒塌房舍議論紛紛。

AFAD指出,已向當地派送550頂帳篷,並派出救難團隊和救護直升機進入災區。

鄰近震央的艾斯倫省(Erzurum)、穆什省(Mus)、艾拉齊省(Elazig)、迪亞巴克爾省(Diyarbakir)都有感。坎迪里觀測與地震研究所(Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute)指出,這起地震持續8到10秒。

歐克台、內政部長索魯(Suleyman Soylu)、環境及城市化部長庫倫(Murat Kurum)已經趕往災區。

Seven people rescued from debris, efforts ongoing to save three more people, officials say, after earthquake in Turkey's Bingol province pic.twitter.com/4yeXqeRXIo