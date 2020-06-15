　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Smart智富／全球經濟呈U型復甦　股市Q3可望再走高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　鄭杰

在新冠肺炎疫情逐漸舒緩下，「後新冠肺炎時代」的全球經濟前景，會是怎樣的態勢？最糟的狀況是否已經過去？面對已經強勢反彈一波的市場，投資人究竟是該等待拉回或勇於進場？

為解答上述問題，《Smart智富》月刊特別專訪富達投信投資部主管張翠玲，剖析2020年下半年的總經情勢及投資策略。張翠玲研判，全球經濟走勢將會進入U型復甦，第2季應該就是底部，而全球股市若是在第2季結束前，沒有出現「第2支腳（顯著拉回）」，進入第3季，全球股市將因「被迫進場的資金」而近一步走升。

張翠玲分析，就經濟成長率來看，最早爆發疫情的中國，經濟也會最早落底，第1季就是底部，第2季有望持平，甚至些微正成長，美國則預估第2季才是底部，第3季才可能回正。

而這樣的經濟趨勢也將反映在物價上。張翠玲指出，物價將會先通縮才有可能再通膨，一來是因為在疫情爆發之初，民眾已經出現搶購行為，先囤積了一部分的商品，再加上經濟尚未回到常軌，需求沒有增加，物價難以上漲；二來是原油在需求大幅萎縮下，價格暴跌，即使疫情趨緩，需求回溫前仍然得先消化掉先前的庫存，因此，重回供需平衡還要一段時間。上述因素都增加了通縮的壓力，而通膨則要等待需求回到正常水準之後，才有可能發生。

請繼續往下閱讀...

當投資人對未來的經濟表現是抱持U型復甦的期待，而全球股市又已經出現V型反彈時，投資人應該怎麼判斷後市呢？

張翠玲指出，全球股市在3月歷經暴跌，並且在3月中觸及最低點後，至4月中迎來了一波V型反彈，探究其原因，一來是因為全球央行以前所未見的速度大量執行寬鬆政策、釋出大量流動性以提振市場信心，「大量資金自然要找去處。」二來是當時全球對於V型復甦、報復性消費還有期待，因此，才出現如此劇烈的反彈。不過，張翠玲分析，當市場對於V型復甦的期待已經淡去，並且轉向U型復甦的看法時，反彈力道自然會減緩，同時投資人一直在觀望是否會出現「第2支腳」，因此進入5月後市場開始盤整。

張翠玲認為，市場若要出現「第2支腳」，必須出現3種情況：1.疫情在解封後難以控制、2.中美貿易出現意料之外的發展、3.近期經濟數據出現比預期還要嚴重的惡劣情況。

但是，張翠玲表示，就算市場再出現大幅修正，也很難比今年3月的修正幅度更大了，也就是說，「第2支腳」不會比「第1支腳」深 ，最主要的原因就是多數投資人對於「第2支腳」有相當大的期望，對後市的看法還是偏空，因此手上仍然保有可進場的資金。

以美國散戶投資人協會（AAII）最新公布的美股投資人情緒指數（AAII Sentiment Survey）來看，目前仍然有半數的投資人看空市場後市，也正因為如此，場邊停留的資金還不少，一旦市場出現明顯的修正，反而成為那些資金進場的機會，因此「第2支腳」的跌幅很難比3月中來得深。

反之，如果是在期望修正的氛圍中，市場卻一直未見明顯拉回，張翠玲認為，第2季之前若無反應，市場可能就要擺脫盤整的階段，再向上升了。因為眾多還在場邊觀望的資金將會被迫進場，「畢竟資金不可能一直在場邊停留而沒有作為。」而且下半年，在貨幣政策之後，各國政府預計都將推出更多的財政政策來鼓勵消費、振興經濟。

以市場和資產來看，張翠玲最看好的是亞洲市場，畢竟那裡是疫情最早爆發的地方，也是最先受到控制的地方，整體狀況比較穩定。在產業別中，科技股是最大受惠族群，因為疫情加速了「網路」的使用習慣，同時加快了科技業革新，特別是5G產業的發展趨勢完全未受到疫情的影響。而健康照護產業在這波疫情的影響下，許多醫療、生技相關管制都鬆綁了，亦有助於未來產業的發展。

儘管看好經濟會呈U型復甦，對於資本市場也傾向看多，可是，張翠玲強調，投資人仍然不能掉以輕心，畢竟今年爆發的新冠肺炎是前所未見的新病毒。面對未知的病毒，相比於過去，經濟學家、資產公司在預測上的把握比較低，因此，防禦型部位仍然不可少，例如：投資等級債，以防市場再出現誰都無法預期的變化，「畢竟我們是在know the unknown之中前行，布局仍須以穩健為上。」

更多精彩內容盡在Smart財經好讀

央行總裁看經濟情勢：Nike型復甦較合理！
全球陸續解封！金控調查：股市樂觀情緒連2月好轉
不只0056》5檔高股息ETF大點兵，其中這檔股價居然不到20元！

ET快訊
快訊／東港10艘船連環燒陷火海！　目擊者：初估損失上億
黃捷：鳳字沒那麼好寫！　清捷隊35字回應曝「最新連署數字」
台南淫師要女學生脫衣…鹹濕對話曝！　遭起底還跟少女搞3P
快訊／台灣新冠肺炎增2確診　打破13天+0紀錄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新台幣收盤貶值0.8分　收在29.770元兌1美元

亞股全面慘跌！日股下跌3.47%、韓股重挫4.76%

合一新藥預計明年上市　中天生技董座路孔明：目標全球市佔率全拿

台電離岸二期採購逾628億今決標　年發10億度綠電「27萬家戶可受惠」

Smart智富／全球經濟呈U型復甦　股市Q3可望再走高

台商回流帶動鋼市多頭升溫　豐興鋼筋每噸上漲300元

找工作請留意！　中華電儲備5G能量、大舉徵才

台商搶搭末班車！境外資金專法首年倒數2個月　回台資金站上千億

郭台銘連續2個月加碼鴻海後縮手　維持個人持股不變

華新科股東會通過配息5.5元　董事長焦佑衡：經濟復甦取決於防疫成效

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

新台幣收盤貶值0.8分　收在29.770元兌1美元

亞股全面慘跌！日股下跌3.47%、韓股重挫4.76%

合一新藥預計明年上市　中天生技董座路孔明：目標全球市佔率全拿

台電離岸二期採購逾628億今決標　年發10億度綠電「27萬家戶可受惠」

Smart智富／全球經濟呈U型復甦　股市Q3可望再走高

台商回流帶動鋼市多頭升溫　豐興鋼筋每噸上漲300元

找工作請留意！　中華電儲備5G能量、大舉徵才

台商搶搭末班車！境外資金專法首年倒數2個月　回台資金站上千億

郭台銘連續2個月加碼鴻海後縮手　維持個人持股不變

華新科股東會通過配息5.5元　董事長焦佑衡：經濟復甦取決於防疫成效

中職／誰能加入味全龍？張泰山觀察好手：不看全壘打的

貨幣戰爭／黃金，被軟禁的貨幣之王

支持全球防疫　Garmin號召用戶捐健康數據

糊塗父下車後把兒女「鎖在車上」4小時　高溫32度活活熱死

新台幣收盤貶值0.8分　收在29.770元兌1美元

冰控吃起來！GODIVA黑巧克力流心雪糕、雷神巧克力冰炫風升級回歸

叉燒豚骨拉麵只要99元！板橋新開平價居酒屋　還能嗨唱KTV

到公司實習僅3分鐘！男大生「竹南科學園區」車禍　噴飛20m彈撞人行道破頭亡

台東知本溫泉社區動員清除小花蔓澤蘭　換得收購金1770元

余苑綺肝手術完成！　李亞萍心疼哽咽「她又冷又痛」：綺綺說很害怕

財經熱門新聞

投資台灣破1.02兆元前十大企業出爐　　第一名斥資701億元擴廠

懶人包一次看！「振興三倍券」首波加碼優惠出爐　渣打、滙豐最高回饋1500元刷卡金

合一生技糖尿病新藥三期臨床解盲通過

畢業新鮮人看過來！　就業補貼3萬元今上路、懶人包一次看

三倍券官網本周六上線　滙豐、渣打首刷回饋上看1500元最吸睛

三倍券最神買法！台彩洩6天中獎密技

經濟再壞　有些央行可能轉拋售黃金救市

服務甜心葉孟欣成交9間千萬房

端午連假出勤薪資該怎麼算？　勞動部一次算給你看

買合一股票連續跌停2天賠掉61萬！友人懊惱衝動　謝金河深有體會

台股收盤重挫123點！台積電跌逾2%　指數收11306點

振興3倍券變4倍！北富銀攜手LINE Pay推3重加碼

金管會新人事命令！　邱淑貞升任副主委、莊琇媛升銀行局長

友訊經營權變天！市場派大勝拿下6席董事　公司派僅獲3席

更多熱門

相關新聞

重啟經濟有利股市！瑞銀看好陸星

重啟經濟有利股市！瑞銀看好陸星

新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，各國陸續解封、生活逐步恢復正常，瑞銀預估，今年全球經濟成長率衰退3.3%，但重啟全球經濟有利於股市表現，其中最看好大陸和新加坡股票，最不看好香港和泰國股票。

退休族善用「短高收」養大荷包

退休族善用「短高收」養大荷包

北富銀推奈米投智能理財　投資金額破18億

北富銀推奈米投智能理財　投資金額破18億

外資回補！法人看好解封概念股

外資回補！法人看好解封概念股

免跑銀行！雙元貨幣投資網銀可下單

免跑銀行！雙元貨幣投資網銀可下單

關鍵字：

Smart智富理財

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

新冠肺炎再增2確診　全是境外移入

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

即／竹南科死亡車禍　騎士噴飛20公尺亡

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士噴飛空中狂轉圈墜地亡

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面