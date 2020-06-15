Smart智富／全球經濟呈U型復甦　股市Q3可望再走高



文／Smart智富雜誌 鄭杰

在新冠肺炎疫情逐漸舒緩下，「後新冠肺炎時代」的全球經濟前景，會是怎樣的態勢？最糟的狀況是否已經過去？面對已經強勢反彈一波的市場，投資人究竟是該等待拉回或勇於進場？

為解答上述問題，《Smart智富》月刊特別專訪富達投信投資部主管張翠玲，剖析2020年下半年的總經情勢及投資策略。張翠玲研判，全球經濟走勢將會進入U型復甦，第2季應該就是底部，而全球股市若是在第2季結束前，沒有出現「第2支腳（顯著拉回）」，進入第3季，全球股市將因「被迫進場的資金」而近一步走升。

張翠玲分析，就經濟成長率來看，最早爆發疫情的中國，經濟也會最早落底，第1季就是底部，第2季有望持平，甚至些微正成長，美國則預估第2季才是底部，第3季才可能回正。

而這樣的經濟趨勢也將反映在物價上。張翠玲指出，物價將會先通縮才有可能再通膨，一來是因為在疫情爆發之初，民眾已經出現搶購行為，先囤積了一部分的商品，再加上經濟尚未回到常軌，需求沒有增加，物價難以上漲；二來是原油在需求大幅萎縮下，價格暴跌，即使疫情趨緩，需求回溫前仍然得先消化掉先前的庫存，因此，重回供需平衡還要一段時間。上述因素都增加了通縮的壓力，而通膨則要等待需求回到正常水準之後，才有可能發生。

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當投資人對未來的經濟表現是抱持U型復甦的期待，而全球股市又已經出現V型反彈時，投資人應該怎麼判斷後市呢？

張翠玲指出，全球股市在3月歷經暴跌，並且在3月中觸及最低點後，至4月中迎來了一波V型反彈，探究其原因，一來是因為全球央行以前所未見的速度大量執行寬鬆政策、釋出大量流動性以提振市場信心，「大量資金自然要找去處。」二來是當時全球對於V型復甦、報復性消費還有期待，因此，才出現如此劇烈的反彈。不過，張翠玲分析，當市場對於V型復甦的期待已經淡去，並且轉向U型復甦的看法時，反彈力道自然會減緩，同時投資人一直在觀望是否會出現「第2支腳」，因此進入5月後市場開始盤整。

張翠玲認為，市場若要出現「第2支腳」，必須出現3種情況：1.疫情在解封後難以控制、2.中美貿易出現意料之外的發展、3.近期經濟數據出現比預期還要嚴重的惡劣情況。

但是，張翠玲表示，就算市場再出現大幅修正，也很難比今年3月的修正幅度更大了，也就是說，「第2支腳」不會比「第1支腳」深 ，最主要的原因就是多數投資人對於「第2支腳」有相當大的期望，對後市的看法還是偏空，因此手上仍然保有可進場的資金。

以美國散戶投資人協會（AAII）最新公布的美股投資人情緒指數（AAII Sentiment Survey）來看，目前仍然有半數的投資人看空市場後市，也正因為如此，場邊停留的資金還不少，一旦市場出現明顯的修正，反而成為那些資金進場的機會，因此「第2支腳」的跌幅很難比3月中來得深。

反之，如果是在期望修正的氛圍中，市場卻一直未見明顯拉回，張翠玲認為，第2季之前若無反應，市場可能就要擺脫盤整的階段，再向上升了。因為眾多還在場邊觀望的資金將會被迫進場，「畢竟資金不可能一直在場邊停留而沒有作為。」而且下半年，在貨幣政策之後，各國政府預計都將推出更多的財政政策來鼓勵消費、振興經濟。

以市場和資產來看，張翠玲最看好的是亞洲市場，畢竟那裡是疫情最早爆發的地方，也是最先受到控制的地方，整體狀況比較穩定。在產業別中，科技股是最大受惠族群，因為疫情加速了「網路」的使用習慣，同時加快了科技業革新，特別是5G產業的發展趨勢完全未受到疫情的影響。而健康照護產業在這波疫情的影響下，許多醫療、生技相關管制都鬆綁了，亦有助於未來產業的發展。

儘管看好經濟會呈U型復甦，對於資本市場也傾向看多，可是，張翠玲強調，投資人仍然不能掉以輕心，畢竟今年爆發的新冠肺炎是前所未見的新病毒。面對未知的病毒，相比於過去，經濟學家、資產公司在預測上的把握比較低，因此，防禦型部位仍然不可少，例如：投資等級債，以防市場再出現誰都無法預期的變化，「畢竟我們是在know the unknown之中前行，布局仍須以穩健為上。」

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