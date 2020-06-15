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遠見／30年老建築　變身森林圖書館

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／馮紹恩 攝影／張智傑

大片透明玻璃帷幕，映照出四周翠綠森林景致，如果單看眼前這棟黑色鋼構，前衛、現代的建物，你會以為站在某座美術館前。

事實上，這裡的前身是屏東縣府文化處，位於民眾進入市區必經要道。儘管地處精華區，但因入口處並不顯眼，民眾常錯過。就好像過去的屏東，對「閱讀」也總是錯過。

對此，即將重新開幕的屏東縣總圖，特別新建一處新入口，迎著大馬路，敞開大門歡迎民眾。

請繼續往下閱讀...

其實，過去文化處辦公室也有圖書館，但藏書規模不大，偶有學生把這裡當K書中心。

常戲稱自己是「老文青」的屏東縣長潘孟安坦言，屏東縣圖書館不管借閱量、借閱率都不算好，但他堅信，要讓這個82萬人的「全台第二大縣」擺脫「閱讀沙漠」的悲情，打造不可缺少的地方軟實力。

要拉抬閱讀風氣，得先從硬體下手。過去屏東沒有像樣的圖書館，要找地新建並不容易。於是，潘孟安想到縣府文化處的舊辦公室。一開始討論了兩個選項：拆除重建、拉皮整修？最後仍決定整修。潘孟安說，「大家對老建築還是有情感。」

豈料，老建物一拆，挑戰接踵而來。

屏東縣文化處長吳明榮回想，「拆下去才知道，30年前建物結構老舊，到處都需要補強，又要花時間重新設計、討論工法，」早期的消防法規也跟現今截然不同，為了公安和防疫考量，工期至少延宕了七、八個月，如今總算有機會在暑假重新開幕。

五層樓重新規畫，融合藝文、展售區

接近完工的屏東縣立圖書館，座落於綠樹環繞的千禧公園，文化處也將周圍生態池重新規劃，加入小孩遊玩的共融遊具，還有夜間照明的光雕藝術，寬廣的戶外空間，未來，還可舉辦藝文活動。

而嶄新的入口處，除了櫃台；還能做為餐飲、美術展、甚至舉辦出版活動的場地。潘孟安希望圖書館不只是個「能讀書」的地方，更要「好用」讓0到100歲的民眾都能親近。

他念茲在茲的「全人照顧」理念，從圖書館一樓設計細節就能發現。專為樂齡族和小朋友設計，樓地板沒有明顯起伏，設有小孩爬行區，藏書也以童書為主。

二樓則是一般館藏借閱區，三樓以青少年為主，收藏較多的漫畫與小說，還另外規劃有一處樓中樓，作為投影空間，未來可在此播放運動比賽。

四樓是融合縣內五大族群（閩南、客家、新住民、原住民、眷村）的文學館，收藏許多在地作家作品，例如特別保留的原住民石板屋與原住民文學。五樓則是全新演講廳，潘孟安擔任立委時曾多次來此辦講座，「常常台下空蕩蕩，只來五個人，讓我很傷心！」他苦笑。

特別的是，今後館藏將全面採RFID系統，每本書都貼上晶片，自動感應功能可應用在不同情境。此外，這裡還有六都外，唯一的「得來速」還書車道，以及24小時全年無休、免進館自動還書口，館內更有自動還書架、自助借還書機等設施，讓屏東人的閱讀更加便利、無負擔。

只是，想要提升閱讀風氣，單靠一間漂亮的圖書館就辦得到嗎？事實上，除了美感驚人建築，縣府同仁在看不見的軟體面，也下了不少苦工。

從2018年4月開始，縣政府就決定全額補助：通閱免費！

甲地借乙地還，借閱數大增六倍

幅員遼闊的屏東縣，南北最遠距離達130公里，以前民眾只能原地借還，遠距還書還得自付郵資，使用率不高。一旦通閱免費，未來書籍往來各處的郵資都由縣府埋單。

這個「甲地借、乙地還」的便民措施，一年花不到縣府100萬元，卻在去年大幅提升六倍借閱數，刺激城市閱讀風氣。

潘孟安總結，希望透過新落成的屏東縣立圖書館，全面提升屏東縣的文化風氣，打破外人對屏東是「文化沙漠」的刻板印象。

的確，有了這麼一座兼具視覺震撼和打卡吸引力的美麗地標，相信今後民眾不再只把屏東當路過墾丁的「休息站」，這座屏東首座縣立森林圖書館，正敞開雙臂，熱情邀約旅客們進來坐一坐，感受不同以往的閱讀氛圍。


【本文摘自遠見雜誌《城市學》頻道；更多文章請上官網：https://city.gvm.com.tw/

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