陸海警船劫持越南漁船　一噸重海鮮全收入口袋...聲納探測器也不放過

▲中國海警局是全世界規模最大的海岸警衛隊。（圖／翻攝自《環球時報》）

記者楊庭蒝／綜合報導

越南一艘載有15名船員的漁船，在10日上午於南海遭到中國海警船襲擊，船員被迫簽屬聲明文件，船上的2台GPS定位機、一個聲納探測器和一噸重的海鮮等儀器、漁獲更直接被搶奪，損失粗估達5億越南盾（約台幣64萬元）。越南漁業協會13日向當地相關政府機關致信，譴責中國這種非人道的行為。

根據《越南快訊》（VnExpress）報導，漁船船長 Nguyen Loc 表示，在船隻遭到攻擊還有設備被盜取後，無法繼續執行捕魚作業，選擇啟程返航並於11日回到越南向當局報告。

越南當局對此強烈譴責，中國這種不人道的行動已經發生過許多次，造成越南漁民的不滿和不安全感，也帶給漁民偌大的經濟損害，這不僅侵犯了越南的主權，也違反了國際法的規定，強烈呼籲中方立即停止侵犯這種不合理的行為，否則會採取應強硬的措施應對。

越南漁業協會阮越唐（Nguyen Viet Thang）也曾表示，中國船隻經常在出沒西沙群島和南沙群島，這些屬於越南漁場的地點，忽略警告並打劫越南漁船，「每當有漁船受到毀損時，我們都會通報中國大使館，並通過外交部要求中方賠償，至今卻沒有收過任何的回訊。

►Dior潤唇膏超特價！全球每3秒賣出一支

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！