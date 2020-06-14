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民進黨權力核心7月大改組　15日執委選舉開始領表登記

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▲民進黨主席蔡英文出席中執會回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨將於7月19日召開全代會，屆時進行權力核心中常會改選；而中執委選舉將於15日至19日辦理領表登記。對於黨內派系勢力消長，黨內人士評估，正國會可拿下2席、新系3席、海派2席，至於蘇系與綠色友誼還尚待觀察。

根據民進黨黨章規定，中執委要由全國黨代表大會選出30人，而30位中執委再互選10人擔任中常委。依照目前時程規劃，15日至19日則辦理中執委、中評委選舉領表、登記。

評估當前民進黨內派系勢力，所謂新蘇連，包括新潮流、蘇系、綠色友誼連線，佔了4席；而非新蘇則佔有6席。根據黨內人士指出，依現在全國黨代表選舉結果，新系可望握有3席，但是蘇系與綠色友誼則可望握有1至2席次的中執委，可否單獨拿下中常委，還要看接下來如何與其他派系合作。

黨內人士表示，海派已經與國策顧問黃承國分家，黃承國轉而與英系合作，英系有望拿下2席；而海派目前已握有立委王定宇，可望再取一席。

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