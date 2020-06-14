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鴻海威州廠數百萬美元補助　受疫情衝擊延遲到手

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▲鴻海威州廠完成屋頂安裝　半年達成階段性目標。（圖／翻攝鴻海官網）

鴻海威州廠。（圖／翻攝鴻海官網）

記者姚惠茹／綜合報導

鴻海（2317）威州廠經美媒披露，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊當地商業活動，導致鴻海原本應該獲得威州政府補助的數百萬美元租稅優惠，被要求將相關資料提交期限延長到60天，預計將期限延遲到7月中旬。

根據美媒報導，鴻海代表律師羅伯特·貝里（Robert Berry）5月15日向威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corp）致函秘書長兼執行長休斯（Missy Hughes），以疫情所造成顧慮為由，要求將相關資料提交期限延長60天，預計將期限延遲到7月中旬。

請繼續往下閱讀...

根據鴻海與威州政府的投資發展協議，威州廠2019年必須至少僱用520名全職工人，即符合資格取得470萬美元租稅優惠補助，因此鴻海副董事長李傑（Jay Lee）4月曾致函WEDC表示，威州廠直接雇用逾600名員工，其中超過550符合與WEDC績效工資協議中的全職員工資格標準。

鴻海和威州政府間的對話主要是透過威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）擔任主要窗口，負責鴻海投資計劃按照雙方協議推進，而過去幾個月以來，休斯更是持續鼓勵鴻海與威州政府針對協議內容進行討論，以符合最大利益。

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