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澳男行李裝7.5kg冰毒被中國判死　起底竟是演員…好友稱他清白

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▲▼澳洲男子吉萊斯比（Karm Gilespie）涉販毒遭中國法院判處死刑。（圖／翻攝自臉書／Karm Gilespie）

▲吉萊斯比。（圖／翻攝自臉書／Karm Gilespie）

記者丁維瑀／綜合報導

時值中澳關係緊張，來自墨爾本的澳洲男子涉嫌走私毒品，10日被中國廣州法院宣判死刑。澳媒也曝光他的身分，據信50多歲的吉萊斯比（Karm Gilespie）曾擔任演員，也有演講經驗；他的好友無法相信吉萊斯比涉嫌運毒，要求當局採取行動讓他獲釋。

根據《雪梨晨鋒報》，吉萊斯比2013年準備在廣州白雲機場離開中國時被逮捕，他的行李箱裝有7.5公斤冰毒。廣州市中級人民法院13日發布文件指出，已於10日判處他死刑，同時沒收全部財產。還未能得知吉萊斯比是否提出上訴。

漢米爾頓（Roger James Hamilton）是駐峇厘島的企業家，他7年前曾教導過吉萊斯比，不過對方有天突然消失蹤影，他一直想著為何吉萊斯比不見了，後來只好猜想是對方展開新生活。

在漢米爾頓眼中，吉萊斯比熱愛家人，也喜歡鼓勵他人，應該是受到欺騙才會攜帶毒品，「這是不對的，不公平，不符合人性。」據了解，吉萊斯比來自墨爾本巴拉瑞特，根據他的自我介紹，他曾參與多部影劇演出，也製作其他作品。

領英（LinkedIn）資料指出，吉萊斯比結束演藝生涯後，開始從事演說、商業指導的領域，他的職涯相當豐富，還曾於澳洲新南威爾斯州獵人谷 （Hunter Region）短暫替客戶安裝講求環保的生態面板。

一些不願透露姓名的友人告訴《雪梨晨鋒報》、《世紀報》，他們從未見過吉萊斯比喝酒或吸菸，聽到他因為走私毒品而被判處死刑時，大家都相當震驚。

澳洲外交事務貿易部13日表示，對於此案的判決感到非常悲痛，正替一名在中國被拘留的澳籍男子提供領事協助。

 
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