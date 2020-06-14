鐵鍬打死人「把柄插下體」！　22歲電眼正妹「狂殺2醉男」...屍體亂扔路邊

▲22歲電眼正妹殺死2名男子。（圖／翻攝自VK／Elena Povelyaykina）

記者黃心瑀／綜合報導

22歲的俄羅斯女子伊蓮娜（Elena Povelyaikina）2018年時，因為一名酒醉男子拒絕離開她家，她竟拿出一支鐵鍬將人狠狠打死之後，還用鐵鍬把柄的部分姦屍，行徑十分慘忍；此外，她還被控訴，在一個偏遠村莊中襲擊另一名喝醉酒的人，不僅跳到別人身上，還拳打腳踢一頓，導致其在隔天不幸身亡。

綜合外媒報導，伊蓮娜大學畢業後，回到家鄉幫忙爸爸經營家庭農場，家裡算是富有，當地人稱她是一名拳擊手，並且喜歡箝制他人的四肢。她被警方指控2018年8月時，將一名拒絕離開她家的醉漢用鐵鍬打死，但這還不是全部，她更用鐵鍬的把柄部分性侵屍體，最後還把已經斷氣的人，丟過籬笆任其倒臥在馬路上。

警方一開始對第一起殺人案完全沒頭緒，也找不到嫌疑人，一直到伊蓮娜在另外一處偏遠村莊米哈伊洛夫卡（Mikhailovka），殺死另一名與她爸爸喝酒的醉漢時，才將人逮捕歸案；據悉，她在事發當晚聽到死者伊萬（Ivan）對爸爸出言不遜，隨後趁著人喝醉躺在沙發上時，跳到其身上拳打腳踢。

目擊者表示，伊蓮娜在毆打伊萬時，他跟妹妹都在一旁懇求伊蓮娜不要這樣做，但同時也很害怕遭受波及，因為伊蓮娜很強壯，最後他們沒將伊萬送醫，而是讓人躺在家中休息，但沒想到悲劇就這樣發生了。

報導中指出，伊蓮娜在被逮捕時一度否認犯下罪刑，更稱人是因為被車撞、腎臟衰竭等原因才死亡的，不過都被法醫一一駁回，目前她被控有故意傷害、過失致死、性暴力等罪名，審判預計在日後進行。