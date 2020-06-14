北韓官媒頻稱金與正「黨中央」　分析：已登金正恩接班人！

▲ 金與正地位漸升，現已一手掌握北韓對南韓事務。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓勞動黨第一副部長金與正連日發表談話，強調行使領導人金正恩及黨國賦予她的權力，彰顯其政治地位。南韓《朝鮮日報》對此指出，北韓官媒近來常以過去推舉繼承人時使用的「黨中央」一詞稱呼金與正。因此有分析認為，平壤當局已經將金與正推舉為北韓政權的下一任接班人。

金與正最早於4日以傳單問題為由，威脅斷絕兩韓關係。勞動黨機關報《勞動新聞》此後於7日、10日及11日，接連3次稱金與正為黨中央，內文分別提到「與黨中央的思想、呼吸一致」、「和偉大的黨中央思想、意志及腳步一致」、「在黨中央周圍更加團結」。

《朝鮮日報》此前報導，北韓前任領導人金正日1974年2月11至13日在黨中央委員會第5期第8次全體會議中，被指定為國父金日成的繼承人。官媒《勞動新聞》事後首度使用黨中央一詞稱呼他，金正恩2010年9月被金正日指定為接班人後也是如此。

專家指出，金正恩賦予金與正這項稱號，是在為她的接班做準備。4月金正恩「病危說」瘋傳時，南韓國會立法調查處也發表報告指出，金與正實際上已經登上負責勞動黨唯一指導體系的黨中央職位，預告她的權力未來將擴大至正式繼承人的可能性。但也有人認為，黨中央指的是金正恩及勞動黨中央委員會，而不是接班人。

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