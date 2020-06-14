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懶人包一次看！「振興三倍券」首波加碼優惠出爐　渣打、匯豐最高回饋1500元刷卡金

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▲▼實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲實體「振興三倍券」。（圖／行政院提供）

記者姚惠茹／台北報導

經濟部今（14）日公布「振興三倍券」首波加碼優惠方案，總計目前有超過49家業者提出的加碼優惠通過審核，其中渣打和匯豐更是享有最高回饋1500元的刷卡金，其他像是星展首刷禮加碼到1088元，還有台灣Pay也祭出刷3000元送1000元的優惠好康。

經濟部將在7月1日開放預購及綁定「三倍券」方案，其中數位券需綁定經政府核准的信用卡、行動支付及電子票證，因此目前已有至少33家行動支付及信用卡業者提出加碼優惠，意外掀起金融機構的優惠大比拚。

請繼續往下閱讀...

以行動支付業者來看，台灣Pay綁定「三倍券」祭出累積消費滿3000元，再加碼1000元的回饋金；橘子支滿則是消費滿3000元贈200元的零用金；街口支付則是綁定指定帳戶最高回饋100元，指定活動可享10％現金回饋。

▲懶人包一次看！「振興三倍券」首波加碼優惠出爐　渣打、匯豐最高回饋1500元刷卡金。（圖／經濟部提供）

▲「振興三倍券」首波加碼優惠出爐。（圖／經濟部提供）

銀行針對舊用戶方面，彰化銀行祭出前1萬名滿額者享回饋金200元；安泰銀行核卡後45日內累積消費滿1500元，可獲得紅利點數5000元，可兌換刷看金150元；中華郵政限量3萬名，消費滿額回饋10%，最高達300元回饋金。

台灣樂天信用卡祭出前1萬名消費滿額者，享刷卡回饋100元；匯豐銀行前1.5萬名消費滿額者，回饋10%，最高達300元回饋金；渣打銀行消費滿額刷卡金100元；第一銀行限量1萬名，回饋10%，最高達300元回饋金，指定通路最高享26.6%回饋。

▲懶人包一次看！「振興三倍券」首波加碼優惠出爐　渣打、匯豐最高回饋1500元刷卡金。（圖／經濟部提供）

▲「振興三倍券」首波加碼優惠出爐。（圖／經濟部提供）

國泰世華祭出康是美、遠東SOGO百貨、EZTable等通路刷卡消費滿額，最高享15%回饋；新光前1.5萬登錄卡友，7/1~9/30單筆刷滿額回饋330元刷卡金，7/1~9/30指定11家多元行動支付刷卡消費並在銀行網頁完成登錄，加碼8%回饋，每月上限200元。

合作金庫前1萬名消費滿3000元送200元、前5千名滿5000元再贈100元；日盛消費滿額前1千名享加碼回饋150元，綁定台灣Pay進行QRCode掃碼消費滿額前1200名用戶享回饋金300元；永豐消費滿額享10%加碼回饋，最高送300元，刷幣倍卡享最高18%回饋；高雄銀行消費滿額前2千名，加碼回饋300元，指定通路最高加碼再5％回饋。

▲懶人包一次看！「振興三倍券」首波加碼優惠出爐　渣打、匯豐最高回饋1500元刷卡金。（圖／經濟部提供）

▲「振興三倍券」首波加碼優惠出爐。（圖／經濟部提供）

銀行針對新用戶方面，彰化銀行首刷達3000元或不限金額任刷5筆送500元刷卡金；台新銀行限量1萬名加碼回饋700元；星展銀行7/31前申辦並綁定三倍券，最高回饋1088元，7/1~9/30天天刷星展卡每筆888元，再抽刷卡金1萬元；國泰世華新申辦指定卡別信用卡並綁定振興券消費，最高享1000點OPEN POINT回饋。

渣打銀行祭出消費滿額最高回饋刷卡金1,500元；而安泰銀行則是新戶申辦悠遊聯名卡並綁定振興三倍券，核卡後45日內累積消費滿額，獲得刷卡金300元；日盛則是綁定台灣Pay，首次進行QR Code掃碼，消費滿額前6百名用戶，享新戶首刷禮100元；高雄銀行新戶首刷滿額享300元刷卡金。

▲懶人包一次看！「振興三倍券」首波加碼優惠出爐　渣打、匯豐最高回饋1500元刷卡金。（圖／經濟部提供）

▲「振興三倍券」首波加碼優惠出爐。（圖／經濟部提供）

匯豐銀行現金回饋御璽卡，祭出新戶辦卡完成123享500元刷卡金，勾選行動帳單或電子帳單，核卡後90天內，包括任刷一筆享100元回饋、綁訂LinePay或街口支付並任刷兩筆享200元回饋、指定通路固定扣繳入帳享200元回饋。

匯豐銀行旅人卡，祭出新戶辦卡十開立新運籌理財網銀帳戶完成1234享1500元現金回饋，包括自動扣繳信用卡帳單享500元、完成風險屬性首次更新享100元、換匯達5萬元享100元、總資產達50萬元享500元，新戶同享前1.5萬名綁定振興刷滿3000元額外加碼回饋10%，最高達300元回饋金。

經濟部表示，三倍券綁定信用卡使用，有銀行回饋超過1000元，再加上政府回饋的2000元，等於消費者消費3000還能倒賺，建議這些好康資訊，存下來慢慢看，再選擇自己常用的、習慣用的，或是貨比三家挑最優惠的方案，而且各家信用卡優惠後續還會加碼更新。

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