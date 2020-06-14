冒險橫渡地中海遇難！　已尋獲至少61具難民屍體

▲許多難民爲了生存，橫渡地中海。（示意圖／取自免費圖庫Pixnio）

實習記者劉雪兒／綜合報導

許多國家實施鎖國政策以對抗新冠肺炎，導致難民和移民們因此失去工作，一艘航向義大利的船隻近日在突尼西亞海域中發生船難，搜捕小隊目前共尋獲了61具屍體，女性占了22位，其中包含1名婦女和4名孩童，這也意味著，如果疫情危機還未解除，那冒著生命危險橫渡地中海的人將會不斷增加。

根據衛報報導，船上載有來自撒哈拉以南的非洲人，他們以突尼西亞第二大城斯法克斯（Sfax）作爲起點，目的是前往那意大利，沒想到卻在突尼西亞的克肯納群島（Kerkennah Islands）附近發生船難，而漁民發現海面有漂浮物後，便通報警察。

根據聯合國難民署數據指出，今年1至4月企圖想從突尼西亞到意大利的船隻，比去年增加了150%，而2019年7月約有80左右的人在航行的過程中，發生船難死亡。

對此，聯合國難民事務高級專員（UNHCR）突尼西亞代表哈姆丹（Hanan Hamdan）表示，對於這樣的趨勢感到擔憂，必須提供有意義的解決方案，阻止人民在追求美好生活時做出極端的選擇。

此外，聯合國難民署地中海中部特使科切特（Vincent Cochetel）指出，突尼西亞實施鎖國政策對抗新冠肺炎，導致百分之五十的難民和移民失去工作，而走私犯抓到機會，驅使人們冒著生命危險橫渡地中海，擔心將會有越來越多人受影響。