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鹹酥雞店兼菜攤！她下樓就買到「30元生鮮花椰菜」…同行曝：還有固定客

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▲▼臨江夜市,通化夜市,鹹酥雞,夜市小吃（圖／記者蔡玟君攝）

▲有人順利在鹹酥雞店買到生蔬菜。非當事店家。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者黃可昀／綜合報導

鹹酥雞店賣的就是各種炸物，雖然也有四季豆、玉米筍這類蔬菜，但全部都會下油鍋處理，想不到竟然有網友在鹹酥雞店買到一包「生的」花椰菜，根本是老闆娘的隱藏版菜單，讓她十分驚訝。

原PO在Dcard表示，她日前在家自己煮水餃當晚餐，但臨時想吃燙青菜補充纖維，離住家最近的小吃店需要走一小段路，懶惰的她突發奇想，嘗試跟樓下的鹽酥雞店買買看蔬菜，回家自己用清水川燙，於是緊張地開口問老闆娘，「可以跟你買一包花椰菜嗎？」結果對方直接從冰箱裡拿出一包洗好、切好的花椰菜，購買過程相當順利，她自己都驚訝地說，「沒想到可以欸哈哈哈，因為第一次這樣買。」

請繼續往下閱讀...

▲▼鹹酥雞店買到花椰菜。（圖／翻攝自Dcard）

▲店家已經洗好切好。（圖／翻攝自Dcard）

不過，原PO透露這包生的花椰菜和炸過的價錢一樣，一份都是30元，雖然老闆娘沒算她比較便宜，但讓她不用走太遠就能買到花椰菜，已經是非常值得。不少人指出，其實能用30元買到處理好的花椰菜非常划算，「蠻好的呀，花椰菜洗跟切處理超級麻煩」、「那包花椰菜$30滿便宜的啊~最近的菜都貴貴的」、「那包30我覺得還ok呀，當然不能跟菜市場比啊⋯人家叫鹹酥雞攤。」

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其他網友回應，「蠻正常的啦～以前家裡賣鹹酥雞的時候常常有客人這樣買，還有固定客，尤其是蔬菜類，因為我們都處理好了，客人回家只要洗就好～讚讚」、「我們家開滷味店，也偶爾有人來這樣買啊~有些還會買老油條說要回家煮火鍋」、「我們飲料店，也會有客人跟我們買冰，一桶50這樣。」

還有人分享類似經驗，其實很多店家願意給客人方便，販售尚未料理的食材，價錢不一定會比較便宜，但對住附近的人來說很方便快速，「我也曾經因為不想走太遠，去對面滷味買高麗菜回家煮」、「我之前在做蛋糕，做到一半發現沒買檸檬，我懶得再騎車，走到隔壁的果汁店，跟他買一顆檸檬」、「我有跟賣蔥油餅的買過雞蛋」、「我也有在燒烤店買過玉米喔」。

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