澳洲親中智庫被指違國家利益　聯邦政府凍結資助

▲在今年財政年度結束（6月30日）後，澳洲總理及內閣辦公室、國防部和外交部將會停止資助澳洲親中智庫「中國事務」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社記者丘德真雪梨14日專電

澳洲媒體報導，澳洲親中智庫「中國事務」（China Matters）因為涉及違反澳洲國家利益的遊說活動，澳洲聯邦政府若干部會將凍結相關資助。

雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）和墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）報導，在今年財政年度結束（6月30日）後，澳洲總理及內閣辦公室、國防部和外交部將會停止資助智庫「中國事務」；而澳洲司法部長波特（Christian Porter）則表示，雖然本來已同意資助「中國事務」，但他目前正在重新評估。

報導指出，隨著「中國事務」於2018年要求多名國會議員推動澳洲與中國簽訂一帶一路投資計畫備忘錄，再加上「中國事務」的共同創辦人兼總監雅可布森（Linda Jakobson）公開反對「外國影響力透明法」（Foreign Influence Transparency Scheme）立法，澳洲政府於是考慮凍結資助。

報導也指出，「中國事務」曾以研究考察的名義組團，招待多名澳洲國會議員前往中國，並與中國共產黨官員以及與統戰部關係密切的智庫「中國與全球化中心」（Centre for China and Globalisation）主管會面。

報導列出接受招待的議員名單，包括工黨前座議員（frontbenchers）波溫（Chris Bowen）、工黨副主席馬勒斯（Richard Marles）、皮伯塞克（Tanya Plibersek），還有自由黨後座議員（backbenchers）李瑟（Julian Leeser）和歐布萊恩（Ted O’Brien）。

按照澳洲政治傳統，前座議員是指被黨內認定為具有進入內閣能力的議員，也就是黨內的核心成員；而後座議員則是未被黨內列入內閣候選人的議員。

報導提到，「中國事務」獲得的資助當中，有47.76%是來自澳洲政府提供的經費。自2015年以來，「中國事務」接受澳洲國防部、總理及內閣辦公室、外交暨貿易部、司法部，以及工業科學能源暨資源部等部會的資助金額高達澳幣186萬元（約新台幣3800萬元）。

報導還提到，「中國事務」其他經費來源主要來自與中國有龐大業務往來的英澳合資礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto），以及以接待中國觀光客為主的星際娛樂集團（Star Entertainment Group）。

►滋潤同時好氣色

►二手票券豐富你的生活～