射殺非裔男！亞特蘭大「開槍警員已被革職」　示威者縱火燒了速食店

▲美國亞特蘭大的示威民眾13日晚間包圍溫娣漢堡(Wendy's),抗議非裔男子布魯克斯(Rayshard Brooks)遭警方開槍射死。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

美國亞特蘭大的27歲非裔男子布魯克斯(Rayshard Brooks)於12日與警方發生衝突以後遭開槍射死,警察局長因此下台,但卻無法平息民眾怒火,大批示威者包圍事發地點的溫娣漢堡(Wendy's),甚至朝向餐廳縱火。根據最新消息,開槍警員羅爾夫(Garrett Rolfe)已經遭到革職,另一名涉案警員布朗森(Devin Bronson)則被停職處分。

根據CNN最新消息,亞特蘭大警察局發言人坎波斯(Carlos Campos)證實,開槍射死布魯克斯的警員羅爾夫已經被革職,涉案的布朗森也已遭停職處分。此前,警察局長希爾茲斯(Erika Shields)也因為此案遞出辭呈。

▲布魯克斯之死讓大批民眾走上街頭示威抗議,警方到場驅散人群。(圖/路透)



The Wendy's in Atlanta where Rayshard Brooks was shot and killed by police Friday is on fire as protests continue in the area https://t.co/F5BYut3cR7 pic.twitter.com/QU1bTyaFtg

布魯克斯之死再度引發民眾怒火,大批示威者13日晚間包圍溫娣漢堡,一度造成附近的75/85號州際公路交通堵塞。部分人士縱火燃燒速食餐廳以及周邊停放的汽車。

亞特蘭大消防局在推特上表示,消防單位將會持續待命,直到撲滅溫娣漢堡的火勢,另外,根據通報,餐廳內沒有任何人員。據悉,警方稍早已經出動催淚瓦斯與閃光彈,驅散人群。

▲亞特蘭大當天稍早的示威現場,民眾高舉標語,抗議警察暴力。(圖/路透)



Rayshard Brooks was sleeping in his car. Atlanta police woke him up to arrest him and then shot him in his back when he ran. pic.twitter.com/BKYPYqwMFq