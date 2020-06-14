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連七漲！中油宣佈油價明天起調漲0.8元「加油要快！」

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北半球進入夏天用油旺季，台灣中油宣佈國內汽、柴油零售價格明天將再度調漲。（圖／記者姜國輝攝）

▲北半球進入夏天用油旺季，台灣中油宣佈國內汽、柴油零售價格明天將再度調漲。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

北半球進入夏天用油旺季，帶動國際油價持續波動，台灣中油今（14）日宣佈明天凌晨起汽、柴油價格每公升各調漲0.8元，這將是國內油價連續七周調漲，九五汽油也將創下近三個月新高。

依據中油浮動油價機制計算，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升21.4元、95無鉛汽油每公升22.9元、98無鉛汽油每公升24.9元、超級柴油每公升18.8元。

請繼續往下閱讀...

台灣中油表示，本週受中國 5 月原油進口量創歷史新高、石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)7月維持減產目標970萬桶/日等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶40.33美元，較前週38.85美元上漲1.48美元，新臺幣兌美元匯率升值0.157元，國內油價依公式計算漲幅為2.61％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.5元及1.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.8元，另0.7元及0.8元皆由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

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