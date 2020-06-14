英藥廠新冠疫苗「年底有望問世」！　法德義荷簽約可領4億劑

▲ 新冠肺炎疫苗有望年底前問世，若德各國政府支援，阿斯利康藥廠（AstraZeneca Plc）將以成本價販售。（圖／路透，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

阿斯利康藥廠（AstraZeneca Plc）和荷蘭、德國、法國、義大利4國達成協議，將從今年底開始分階段提供3至4億可能的新冠有效疫苗。該協議也代表了月初建立的四國疫苗聯盟的具體成果，該聯盟旨在確保歐洲充足的疫苗供應，並與歐盟委員會合作找尋有生產疫苗能力的廠商中。

據《彭博資訊》報導，荷蘭政府13日發表聲明表示，荷蘭、法國、德國及義大利，已經與英國阿斯利康藥廠簽訂了協議，這4個累計確診病例相加超過66.5萬例的國家，將自年底開始階段取得可能有效疫苗。荷蘭衛生部長容格（Hugo de Jonge）表示，「這是我們採取的重要一步，疫苗對抵抗病毒而言至關重要。」

阿斯利康藥廠則表示，目前正在尋求擴大與年金大學合作開發疫苗生產能力，並願與其他企業合作，目前生產產能為20億劑。在各國政府願幫助支出研發及生產費用的情況下，疫苗將以成本價出售，價格為數美元左右。



阿斯利康執行長蘇博科（Pascal Soriot）表示，「每劑成本不高，但若我們須提供60至70億劑，那像我們這樣的公司絕對無法負擔成本。」



該公司也與英國、美國、流行病預防創新聯盟、全球疫苗免疫聯盟達成類似7億劑疫苗研發的協議，並與印度血清研究所商定許可，可再另外提供10億劑給中低收入國家。

阿斯利康在疫苗臨床試驗階段同時已開始生產疫苗，一旦證明有效，便可立即分發。蘇柏科說，該公司希望今年年底能提供美國1億劑，提供英國3000萬劑，及提供近1億劑給歐洲其他地區。