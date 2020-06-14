柴契爾前助理曝英國封殺華為成定局　「日落計畫」2023年前全面拔除

▲華為在英國、美國都受挫。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國試圖全面圍堵中國科技巨擘華為（Huawei），此前有英媒指出，英國打算在2023年前逐步封殺華為在該國的5G建設項目。如今曾擔任前首相柴契爾夫人助理的加德納（Nile Gardiner）又聲稱，英方已決定採取「日落計畫」，將徹底甩開華為，只是尚未正式公開。

加德納告訴《美國之音》，針對建設5G是否要採取華為設備的問題，英國政府已下定決心，將逐步甩開華為，這個決定也稱為「日落計畫」，象徵華為未來正如太陽下山一樣，並於2023年前完全被其他科技公司取代。

身為英國保守派評論員，加德納曾擔任柴契爾夫人（Margaret Thatcher）外交事務助理，他也是美國傳統基金會（The Heritage Foundation）以柴契爾為名義的全球自由項目主任。他表示，英國民眾看見北京應對新冠肺炎（COVID-19）疫情的方式，隨後通過「港版國安法」，使得他們決定向中企說不。

儘管華為消費者業務負責人余承東（Richard Yu）2018年曾告訴美國財經媒體CNBC，他打算讓華為在2020年前成為全球最大的智慧型手機製造商。然而華為目前面臨艱難處境。此前，英媒引述匿名政府官員說法指出，英國對華為轉變態度，主要是受到美國的壓力。

▲保守黨掀起對華為的質疑，強生勢必得轉變態度。（圖／路透）

英國政府今年1月宣布允許華為參與5G研發。加德納表示，此舉引發與首相強生同屬保守黨的黨員不滿，使得他必須思考如何贏回議員們的心。另外觀察人士分析，強生3月確診新冠肺炎，一度傳出瀕死，雖然後來康復，卻也讓他重新審視與中國的關係。

CNN報導，為了挽救在英國的5G建設，華為還於本月8日發起一項大型公共關係運動，打算於報紙刊登廣告，旨在說服英國官員與大眾信賴華為。

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