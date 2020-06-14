到咖啡公園喝咖啡！　復華公園享片刻恬靜時光

▲民眾可到復華公園品咖啡 。（圖／北市工務局提供）

記者楊亞璇／台北報導

上班前人手一杯的咖啡，幾乎成了現代的都市生活常態，「再忙，也要和你喝杯咖啡」的廣告詞，更是讓人有著窩心的感動，品味咖啡之餘，想要一睹咖啡樹的廬山真面目，其實並不用遠赴雲林古坑等外縣市，在台北市位於中山區的復華公園是都會區難得一見的咖啡公園，欣賞世界三大品種咖啡樹。

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北市工務局表示，復華里黃展輝里長長期擔任認養人，公園內從專屬咖啡杯座椅的可愛陽傘，到磨石滑梯的彩繪均充滿著咖啡意象，另外位於中正區的台北植物園內，在欽差行臺與腊葉館之間也種植了數株咖啡，在悠閒的週末裡置身於寧靜的園區中，讓平日累積的壓力獲得釋放。

北市政府工務局長林志峯表示，咖啡除了食用之外，咖啡因結實鮮紅美麗，是優美的觀賞樹，咖啡樹，為茜草科咖啡屬的多年生常綠灌木，目前具有經濟價值的咖啡品種有三種，分別為阿拉比卡咖啡（又稱阿拉伯咖啡，又名小果咖啡、小粒咖啡）、羅布斯塔咖啡（又稱剛果咖啡，又名中果咖啡、中粒咖啡）、賴比瑞亞咖啡（又稱利比利亞咖啡，又名大果咖啡、大粒咖啡）。

其中阿拉比卡咖啡比較難栽種，它喜歡溫和的白日和較涼的夜晚，需要種植在高海拔的傾斜坡地上，採收要用人工爬高爬低地進行，困難度較高，但因其香氣佳、味道柔順、咖啡因低，生產量佔世界總產量約70%；羅布斯塔咖啡適應性強，在平地就可以生長得很好，但味道苦烈、咖啡因高，所以生產量僅佔世界總產量約30%，而賴比瑞亞咖啡產量遠遠不及前兩種。

台灣咖啡最早引進即為阿拉比卡咖啡，目前大面積栽培的也是阿拉比卡咖啡，此品種樹高可達3～7 公尺，不過為了採收方便，豆農們常將其修剪至 2 公尺以下，開花時緊生於咖啡樹枝呈簇狀。白色的花瓣及清淡的茉莉花香，顯得高貴優雅，但可惜它的花期極短約 3～5 天，因此能夠欣賞咖啡花海的盛況是非常難得的機會。

咖啡樹開花後結出一顆顆深綠色橢圓的果實，成熟的果實由深綠轉成鮮紅色，由於色澤與櫻桃相近，故暱稱之「咖啡櫻桃」，而每顆「咖啡櫻桃」裡又含有一對種子，就是所謂的咖啡生豆，咖啡的香氣和味道，是在生豆烘焙後才產生的。

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