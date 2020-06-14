金與正威脅動武！美國務院「相當失望」警告：美韓防禦堅如磐石

▲美國對於北韓連日來言語威脅，表示相當失望。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長金與正13晚間表示已委任軍方，謀策向南韓實施一連串「報復性計劃」，還烙下狠話，「該是和南朝鮮（南韓）訣別的時候」。對此，美國表示相當失望，提醒北韓美韓間的防禦條約「堅硬如磐石」，暗示北韓切勿輕舉妄動。

根據南韓《朝鮮日報》，美國國務院發言人室13日（美國當地時間）針對連日來金與正等北韓高層的談話表示，「美國長期以來支持南北韓關係的進展，我方對近日北韓的行動與聲明相當失望。我們對防衛南韓的承諾，可以說堅如磐石。」

美國國務院發言人對北韓喊話，應避免一切挑釁行為，「我們呼籲北韓能回歸外交談判場合進行協商；同時我們會與南韓等同盟國維持合作，盡最大努力關心兩韓局勢。」

然而美國總統川普，卻在13日西點軍校畢業典禮致詞時表示，美國不是世界警察，沒有義務去維繫遠在天邊、大家從未聽聞國家的紛爭，「美國軍隊的基本任務在於保護我國不受外敵侵略，而不是重建別的國家，這是我們極力恢復的原則，我相信我們正在終結永無寧日的戰爭時代。」

至於川普會不會裁減駐韓美軍，讓文在寅成為亞洲版的梅克爾呢？根據《美國之音》（VOA）報導，美國議會幕僚透露，今年應能順利通過國防授權法案的法條，制約總統裁減駐韓美軍的權利，以維持駐韓美軍2萬8千5百名兵力的水準。

參議院軍事委員會幕僚表示，未來若總統欲將駐韓美軍縮減至2萬8千5百人以下時，必須經過議會同意，國防授權法將包含該法條。

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